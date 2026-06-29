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Эксперты-почерковеды провели лекцию для курсантов РУЦ МВД КР

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В Республиканском учебном центре Министерства внутренних дел Кыргызской Республики прошла специализированная лекция для курсантов, посвященная деятельности Судебно-экспертной службы при Министерстве юстиции КР.

Перед будущими сотрудниками органов внутренних дел выступили ведущие специалисты Управления почерковедческих экспертиз СЭС - ведущий эксперт Бексултан Кубанычбеков и главный эксперт управления Малика Мажиева. Они подробно рассказали о том, какую роль экспертные исследования играют при раскрытии преступлений, расследовании уголовных дел и принятии судебных решений.

Особое внимание в ходе лекции было уделено возможностям почерковедческой экспертизы. Слушатели узнали, как специалисты устанавливают подлинность подписей и рукописных записей, выявляют признаки подделки документов и помогают следствию восстановить объективную картину произошедшего.

В рамках встречи курсанты смогли задать интересующие их вопросы о специфике взаимодействия следователей и экспертов на различных этапах расследования. Как отметили организаторы, подобные мероприятия позволяют будущим сотрудникам правоохранительных органов лучше понимать возможности судебной экспертизы и эффективно использовать экспертные исследования в своей дальнейшей профессиональной деятельности.


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URL: https://www.vb.kg/459715
Теги:
МВД, Кыргызстан, судмедэкспертиза
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