Архивное видео побега гаишника по полю. VB.KG публикует "Реальный детектив"

Редакция VB.KG начинает публикацию наиболее резонансных глав из новой книги Айбека Болотбекова "Реальный детектив", со страниц которой автор раскрывает изнанку отечественной правоохранительной и судебной систем. Напомним, ключевой особенностью книги стало то, что имена и фамилии действующих лиц изменены лишь незначительно, благодаря чему прототипы угадываются мгновенно.

Начнем мы с фрагмента, который переносит нас в март 2011 года. Читатели без труда узнают легендарные события на объездной трассе, когда инспектор ГАИ устроил отчаянный забег по заснеженному полю от оперативников Финполиции. Автор романа предоставил редакции архивную видеозапись того задержания.

Представляем вашему вниманию этот отрывок и видеоматериал, в которых наглядно показаны скрытые механизмы системы, благодаря которым виновным тогда удалось избежать ответственности:

Братство полосатого жезла

"Грузный гаишник, задыхаясь, мчался по весеннему вспаханному, рыхлому полю, и сама почва поддавалась под его начищенными туфлями. Каждый шаг отрывал его от грешной земли, комья грязи, словно проклятия, летели из-под каблуков. Ветер свободы, короткой, обманчивой, хлестал его по широкому, потному лицу, раздувая полы новенькой формы, которая синела на бледном апрельском солнце, как сигнал беды.

Но свобода оказалась миражом.

Сзади, с грохотом берцев и лязгом оружия, неслись спецназовцы, здоровенные, злые, с автоматами наперевес. Их голоса, сиплые от бега, резали воздух:

- Сто-ой, стрелять будем!

И вдруг, как молния из-за кустов, в ноги гаишнику метнулся маленький оперативник, юркий, как горностай. Четкая подсечка, профессиональная, без лишних движений. Гаишник рухнул на землю, как мешок с картошкой, с глухим звуком выдохнув весь воздух из легких.

Еще секунда и на него навалились, прижали к сырой земле, холодные наручники щелкнули по запястьям.

- Ну-ка, встава-а-а-ай!

Его дернули, встряхнули, будто проверяя, не притворяется ли. Потом, не церемонясь, поволокли обратно: тяжелого, красного от злости и стыда, с грязью на некогда блестящих пуговицах.

Поле снова опустело. Только вмятины от берцев да смятая трава напоминали о том, что здесь на миг разыгралась маленькая драма, между свободой и наручниками.

… По данным соцопросов 2011 года, ГАИ уверенно возглавляла список самых коррумпированных ведомств Кыргызстана. Возможно, где-то в кабинетах прокуратуры или мэрии брали больше. Возможно, таможенники или налоговики выжимали из бизнеса куда более солидные суммы. Но в глазах обычных людей: водителей, пешеходов, случайных прохожих именно гаишники были главными кровопийцами.

Почему? Да потому что с ними сталкивался почти каждый. Обыватель мог годами не пересекаться с налоговой, бизнесмен откупаться от проверок, но гаишник поджидал тебя на каждом перекрестке. У дороги, у поста, в тени раскидистого дерева, за поворотом, везде, где можно было ловко поднять жезл и сказать: "Документики…". А дальше, взгляд, пауза, намёк. И вот уже кошелёк становится легче, а инспектор чуть добрее.

Гаишники были публичными и явными коррупционерами. Они не прятались в кабинетах, не требовали взятки через посредников. Они стояли на дорогах, очень наглые и уверенные в своей безнаказанности. И каждый, кто проезжал мимо, видел: власть здесь - это они.

И если где-то в высоких кабинетах воровали миллионами, но тихо, то гаишники брали по-мелкому, но всенародно. И люди это запоминали. Но почему же эта вакханалия продолжалась? Почему их не ловили? А потому что поймать гаишника было не просто архисложно, а иногда просто опасно.

В Кыргызстане испокон веков существовала неписаная традиция: стоит только задержать одного гаишника, как тут же срывается с места целая стая. Приезжали коллеги, начальники, "друзья". Начинали орать, угрожать, провоцировать драки. В ход шли кулаки, дубинки, иногда и оружие. В суматохе исчезали доказательства, "потерянные" протоколы, "случайно" разбитые диктофоны, камеры. А те, кто осмелился задержать гаишника, получали по полной.

Апофеозом этой вакханалии стал скандальный инцидент, когда сотрудники Комитета народной безопасности осмелились задержать гаишников прямо в их же здании. Толпа разъярённых сотрудников ГАИ набросилась на оперативников. Избивали жестоко, зло, с остервенением. Кто-то отделался сломанными рёбрами, кто-то простым сотрясением. А доказательства? А дело? Рассыпалось в пыль, как и всегда.

Сейчас такое кажется дикостью. Но тогда это было нормой.

ГАИ не просто брали взятки, они демонстрировали свою власть. Показывали, что закон тут они. И что любой, кто посмеет против них пойти, получит по зубам. И люди поняли. И молчали. Потому что против грубой силы не попрёшь.

Откровенно говоря, гаишников ненавидели. Лютой, животной ненавистью. Их материли в курилках, в очередях, в гаражах, на чем свет стоит. И было за что. Да, они брали нагло, без тени смущения, будто так и должно быть. Хочешь печать в техпаспорт? Готовься к унизительному квесту: очереди, бумажки, а в конце, ненавязчивый намёк: "Ну ты же понимаешь, бывают нюансы...". Откажешься... и вот уже любой патрульный на дороге "найдёт" повод тебя оштрафовать.

Когда на эту коррупционную схему вышел старший оперуполномоченный финпола Рустам Оморов, он не сомневался ни секунды. Он знал, во что лезет. Но страх - не его спутник жизни.

К нему пришёл обычный гражданин. Не герой, не бунтарь, просто человек по имени Нурлан, дошедший до точки.

- Я прихожу, плачу дорожный налог, потом за техосмотр, - сквозь зубы говорил он. - Мне ставят печать, но никаких квитанций не дают. А вдруг в дороге потребуют квитанцию, что я им отвечу? И самое смешное, машину даже не смотрят!

Он ткнул пальцем в свои документы, будто тыкая Оморова носом в гнилую суть системы.

- Куда идут деньги? Почему осмотр является фикцией?

Вопросы рикошетом били по стенам кабинета. Потому что ответ знали все.

Оморов молча слушал. Не перебивал. Не отмахивался. Он уже видел эту схему: деньги берут, печати ставят, а машины даже не осматривают. Чистый бизнес на доверии. И самое страшное, никто не пытался жаловаться. Потому что жаловаться на ГАИ в Кыргызстане 2000-х, это значит подписать себе приговор.

Но этот человек пришёл. И теперь Оморов должен был решить, стоит ли игра свеч. А игра, как он знал, будет грязной, опасной и без правил. Но разве это когда-то останавливало тех, кто решил бороться?

После регистрации заявления в финполе началась кропотливая работа. Чтобы подтвердить факт вымогательства, требовалось провести оперативный эксперимент: стандартную, но рискованную процедуру. Для этого нашли смелого гражданина с техпаспортом, готового пройти весь бюрократический ад, специально созданный коррупционерами. Рустам Оморов лично инструктировал подсадного "клиента":

- Ты просто пришел за печатью. Веди себя естественно, но первым деньги не суй. Пусть они сами начнут торг.

Скрытая камера зафиксировала, как в техотделе ГАИ сотрудник, не глядя на машину, быстренько насчитал сумму официального налога и техосмотра. А затем фирменный прием с подмигиванием, предложил "сэкономить":

- Давай наличными, я тебе печать поставлю.

Сумма тут же сократилась вдвое. Классика жанра: создается иллюзия, что чиновник "делает одолжение", помогая избежать лишних трат. На самом деле как по маслу шла отработанная схема. Водители, радуясь мнимой выгоде, даже не спрашивали квитанций. Какие бумажки, если печать уже в техпаспорте? А то, что машину никто не осматривал, так это же такие мелочи…

Но в этот раз схема дала сбой. Вместо доверчивого водителя перед коррупционером оказался подсадной свидетель, а его "щедрое" предложение - прямым доказательством в уголовном деле.

"Казачок" с покорным видом, кивнув, согласился на кабальные условия. Деньги перекочевали в засаленные пальцы мандера, обязательного атрибута любого уважающего себя гаишного офицера. Эти бывшие сотрудники ГАИ, ныне "частные лица", служили живым щитом: если что, именно они "незаконно брали", а чистенький офицер оставался в стороне.

Камеры запечатлели всё: шелест купюр, многозначительные взгляды, фирменное гаишное подмигивание "мы-то с тобой понимаем". Материалы тщательно прошили, пронумеровали, и вот родилось железобетонное дело. Но взяточников не хватали сразу. Пусть пока думают, что пронесло. Тем временем следователи финпола возбудили уголовное дело и начали плести паутину.

Теперь нужно было завершить дело. Намечалась хлопушка. Контрольная закупка стала изящным финальным аккордом. Агент, как и положено "простому водителю", положил деньги в техпаспорт. Представитель ДПС с важным видом удалился в кабинет начальника, в святая святых, где печати ставились быстрее, чем успевал высохнуть след от взятки. Вернулся с уже "очищенным" техпаспортом: штамп как новенький, будто и правда кто-то удостоверился, что машина не развалится на ходу.

В этот момент двери с треском распахнулись. В "священное помещение" центрального аппарата ГАИ, где годами царил свой неписаный закон, ворвалась оперативно-следственная группа. Застывшие в немой сцене начальник техосмотра, посредники напоминали тараканов, застигнутых светом фонарика. Обыск, крики, хлопающие сейфы. Всего шесть оперативников и два следователя, но они двигались жестко, быстро, без лишних слов, как отлаженный механизм. Ловушка захлопнулась.

А на столе, посреди хаоса, лежал тот самый техпаспорт с кричаще-новым штампом, немой свидетель того, как система, годами считавшая себя неуязвимой, в одно мгновение превратилась в пыль.

В самый разгар обыска в дверях, словно два разъярённых быка, возникли начальник республиканской ГАИ и его зам. Если описать их одним словом, то это слово "наглость". Они вошли так, будто это их кабинеты, их правила, а оперативники - просто назойливые мухи, которых надо отогнать.

- Кто вы такие?! - начальник ГАИ окинул финполовцев взглядом, полным искреннего отвращения, будто они только что в грязных сапогах зашли в его стерильную зону.

- Финансовая полиция. Возбуждено уголовное дело, - сухо ответил коллега Рустама, даже не отрываясь от бумаг.

- Эээ, вы чё творите?! - начальник ГАИ размахивал руками, как ветряная мельница. - Вы должны были сначала ко мне прийти! Показать постановление! Это режимный объект, силовое ведомство!

Он тыкал пальцем в лицо полицейскому, будто пытался продавить стену своей наглостью.

Следователь Замир молча продемонстрировал постановление об обыске.

- Ну и чё?! - начальник ГАИ фыркнул, как обиженный школьник. - Ребята, вы в курсе, что мы МВД? Мы вам такой отпор дадим, мало не покажется!

- Вы не угрожайте, - спокойно, но с металлическими нотками прозвучал голос Рустама, подошедшего к разборке. - Всё снимается. Потом жалуйтесь хоть в прокуратуру. Но у меня вопрос: почему вы не следите за своими? Деньги за техосмотр и налоги в карманы утекают, а вам лишь бы нас остановить?

Начальник ГАИ замер, потом криво ухмыльнулся, бросив взгляд на камеру:

- Хорошо... Но вы ещё пожалеете.

И в этом "пожалеете" звучало столько детской злости, что оперативники еле сдержали смех.

В те дни, когда власти лихорадочно готовились к саммиту ШОС, отполировывая Бишкек до блеска, в центральном аппарате ГАИ царило свое, особое оживление. В просторном зале собрался весь цвет автоинспекции: начальники из регионов, их верные подручные, важные чины с начищенными до зеркального блеска туфлями и погонами. Обсуждали, конечно же, не безопасность дорожного движения, а куда более насущные вопросы, как грамотно встретить высоких гостей и не ударить перед начальством в грязь лицом.

Именно с этого "стратегического" совещания, едва услышав тревожный звонок, сорвался главный гаишник страны. Вместе с замом он помчался спасать своих подчинённых, вернее, спасать кормушку, которая годами обеспечивала их всех. Но финполовцы, к его ярости, уже сверлили эту схему насквозь. Получив от ворот поворот, начальник ГАИ вернулся обратно, злой, как загнанный кабан.

За закрытыми дверями совещательного зала тут же началось бурное обсуждение. Крики, стук кулаков по столу, видимо, решали, что делать. А делать было нечего, кроме…

Оперативно-следственная группа финпола тем временем завершала работу. У них на руках был полный комплект улик: протоколы обыска, смывы с пальцев рук, записи скрытых камер. Задержали начальника техотдела, того самого, что ставил печати, даже не глядя на машины, и двух его верных "мандеров". В кабинете начальника нашли целый склад: пачки техпаспортов, аккуратно уложенные стопками деньги и, конечно, печати, любимые инструменты его "труда".

Но самое интересное началось, когда полицейские попытались выехать с территории ГАИ. Две машины: в одной задержанные под конвоем, в другой оперативники с документами. Выезжать решили через задний двор, на улицу Горького. Однако гаишники, видимо, не зря так бурно совещались.

Подъезды к шлагбауму оказались перекрыты милицейскими машинами с мигалками, а сама стрела, намертво заперта на замок.

- Ну что, ребята, теперь как? - спросил кто-то из оперативников.

Рустам молча достал камеру. Начал снимать.

Он знал, что намечается что-то нехорошее.

Где-то там, за спиной, в здании ГАИ, сидели те, кто привык брать и не отвечать. Они думали, что шлагбаум, машины, давление остановят правосудие.

Машины оперативников резко затормозили перед шлагбаумом. Из будки вышел смурной гаишник, лицо каменное, рука у козырька.

- Я майор Бражников. Прошу предъявить документы.

- Ты что, совсем рехнулся?! - сидевший за рулем оперативник Кылыч выругался сквозь зубы. - Мы только что ваших коррупционеров задержали! Открывай!

Бражников упёрся:

- Нет. Документы.

В этот момент раздался резкий окрик.

- Рустам байке, сзади... смотрите, – шепотом сказал оперативник Алмаз, сидевший с рядом с Рустамом на заднем сиденье автомобиля.

Рустам повернул голову к заднему стеклу ... и обмер.

По двору, как стадо разъярённых быков, неслась толпа офицеров в парадной форме. Человек пятьдесят. Погоны, подпрыгивающие бляхи, звериные глаза. До столкновения оставались секунды.

Решение пришло мгновенно. Камера в руках Рустама всё ещё работала, фиксируя беспредел. Но если её заметят, заберут и уничтожат важные доказательства. Он резко сунул камеру под переднее сиденье и спешно выпрыгнул из машины.

Не успел сделать и пяти шагов, как толпа накрыла автомобили финполовцев. Офицерье, рыча, вытаскивало полицейских из машин, швыряло на асфальт. Стали неистово пинать и выбивать боковые стёкла автомобилей. Кулаки, ботинки, приклады, всё пошло в ход. Кто-то орал: "Суки, вам тут не место!". Кровь брызнула на форму.

Рустам остался в стороне. В спортивной одежде, он слился с толпой, то ли зевака, то ли "русский". Его чудом не тронули.

Обыск пошёл по-бандитски:

- Где камера?! Где документы?!

Они перерыли салон, открыли багажник и тут же ловко подбросили туда поддельные номера. "Улики" для отчётности.

В это время у полицейских машин творился хаос.

- Ребята, бегите! - орали гаишники двум задержанным, вырывая их из рук конвоя.

Адвокат задержанных, срочно вызванный гаишниками, совершенно обалдевший от событий, перекрывал им путь:

- Стоять! Никуда не уходим! Стойте рядом со мной!

Но "коллеги" настаивали:

- Беги, дурак! Иначе закроют!

Задержанные метались, как загнанные звери между "свободой" и тюрьмой.

Всё заняло меньше минуты. Когда толпа отхлынула, двор напоминал поле боя. Оперативники и следователи финпола с разбитыми лицами, один лежал корчась от боли, кровь на асфальте. Хриплые стоны, проклятия, вырванные пуговицы. Гаишники растворялись в здании, уводя "спасённых".

Рустам, стиснув зубы, набирал скорую. Камера осталась лежать под сиденьем. Значит, война ещё не проиграна.

Рустам набрал свое руководство, сжимая телефон в трясущейся от адреналина ладони.

- Мы же предупреждали, вас там убьют! Нафига лезли? Млять! - шипел в трубку начальник финпола.

- При чём тут ваши предупреждения?! - рявкнул Рустам - Приезжайте всем составом. Мы не сдвинемся с места! Прокуратуру вызывайте к месту!

Ровно через 15 минут двор ГАИ сотряс рев моторов. Чёрный Mercedes S600 с мигалками выплюнул разъярённого генерала МВД Сабитова. "Вы вообще понимаете, на что замахнулись?! - театрально орал генерал на Рустамаи его коллег, а из его пасти летели брызги. - Это МВД, сукины дети!". Рустам медленно вытер лицо, демонстративно смяв салфетку перед носом у генерала. Этим он вызвал еще больше бешенство гаишников.

Сирены скорой взрезали воздух. Приехавшие врачи ахнули. У одного из полицейских обнаружили разрыв губы! Закрытая ЧМТ! Двоих решили немедленно в реанимацию! Еще двое других, с окровавленными бинтами на головах, отмахивались: "Не надо. Своих не бросаем".

Воздух словно сгустился от напряжения. Горстка финполицейских, сжав зубы, прикрывали спины раненых товарищей. "Раньше драпали, - хрипел Рустам, ощущая вкус крови. - Сегодня – стоим". Гаишники, почуяв кровь, начали наступать плотнее, в толпе уже кричали, призывая к расправе над финполицейскими.

"Рустам, мы не выдержим..." - прошептал кто-то за спиной.

В этот момент сквозь толпу протиснулся заместитель прокурора столицы, его костюм был в мятных заломах:

- Всем оружие убрать! - голос сорвался на визг. - Гарантирую, будет вам объективное разбирательство!

Минута колебаний. Оперативник Эльдар, конвоирующий задержанных, почувствовал, как ослабевает хватка на пистолете. Гаишники первыми начали расходиться, пряча глаза.

- Уезжаем, - скрипя зубами, скомандовал Рустам. - Но это не конец.

Машины финпола с вмятинами и разбитыми стеклами медленно выползли из ада. В зеркале заднего вида оставалось лишь здание ГАИ, как монумент безнаказанности, который сегодня впервые дал трещину.

Когда два силовых ведомства начинают меряться погонами, по закону между ними должна встать прокуратура. И вот "око государево" затребовало у финпола материалы дела.

Тем временем гаишники, не дожидаясь развязки, сочинили встречное заявление с эпичной историей: якобы они героически преследовали подозрительные машины, которые "вероломно скрывались", а когда "бандиты в погонах" оказались загнаны на территорию ГАИ, те начали "хамить и избивать несчастных инспекторов".

Постовой Бражников бодро подтвердил эту версию, предъявив заключение судмедэкспертизы, мол, "если бы не 50 коллег, меня бы убили!". Следственная группа МВД "обнаружила" в машинах финпола поддельные номера (совершенно случайно, конечно).

Пока прокуратура чешет затылки, гаишники изображают невинных овечек, а народ в очередной раз убеждается, что правда за тем, кто громче кричит и быстрее пишет заявление.

Когда избитые финполицейские приходили в себя в больнице, братство полосатых жезлов уже развернуло тотальную охоту. Автоинспекторы узнали данные заявителя: адрес, марку машины, даже номера родственников до третьего колена. К его дому подкатывали патрульные машины, участковый "заходил на чай" и ненавязчиво интересовался, "не хочет ли гражданин пересмотреть свои показания". Формально, конечно, "для беседы". Неформально с намёком на последствия.

Заявитель Нурлан, почуяв, что в этой игре ставки: его перебитые рёбра, предпочёл исчезнуть. Бросил семью, телефон, даже любимую собаку, лишь бы не получить внезапный "инфаркт" в подворотне.

Прокурорские, щурясь сквозь дым сигарет, прекрасно видели: гаишники играют увертюру "Сказки Венского леса". Почему-то "преступники" сами заехали в логово ГАИ, а вот "избитые" инспекторы демонстрировали свежие синяки, явно поставленные уже постфактум.

Особенно трогательной была деталь с поддельными номерами: видимо, финполовцы, планируя провокацию, заранее запаслись фальшивками, чтобы подбросить их... себе же в машины. Прокурор, смакуя этот бредовый пасьянс, лишь цинично хмыкал, перебирая бумаги, ну он то знал, что этот спектакль всё равно закончится ничем, как всегда.

Следователь столичной прокуратуры Анвар вызвал Рустама и его коллег на допрос, явно рассчитывая на формальную процедуру, но оперативники пришли во всеоружии. Рустам, сохраняя ледяное спокойствие, детально восстановил ход событий: законное задержание коррумпированных гаишников, провокационное вмешательство милиционеров, их агрессивное нападение на сотрудников финпола.

Когда же он включил видеозапись, в кабинете у заместителя генпрокурора повисла гнетущая тишина. На экране четко прослеживалась вся хронология: профессиональные действия полицейских при задержании, неадекватное поведение милиционеров, факты и оперативная съемка угроз от руководства ГАИ и откровенного избиения.

Лица прокуроров постепенно искажались, выражая смесь досады и растерянности, их попытка уравнять стороны в нарушениях разбивалась о неопровержимые доказательства финпола.

Рустам, наблюдая эту немую сцену, понимал: система сейчас будет яростно сопротивляться, ведь видео не оставляло места для привычных маневров "по обоюдке". Но главное, правда, запечатленная на пленку, уже начала свою необратимую работу, и теперь прокурорам предстояло сделать невозможный выбор между законностью и круговой порукой.

Рустаму повезло, когда милиционеры устроили шмон, они так и не нашли спрятанную видеокамеру. Они рылись в карманах, переворачивали сиденья, даже заглядывали под коврики, искали именно "священное видео" с записью угроз со стороны руководства ГАИ при обыске, ту самую неопровержимую улику, которую нельзя замолчать или подменить в суде. Но камера каким-то чудом осталась незамеченной.

Кроме того, в спешке они проглядели остальные доказательства: папку следователя, где лежали смывы с рук, изъятые купюры с отметками, протоколы, изъятые денежные средства. Папку с уголовным делом они не нашли, зато во время драки следователю влепили солидного пинка под зад "для порядку".

Два месяца прокурорская карусель крутилась на месте. С одной стороны, избитые оперативники финпола, с другой милиционеры с "разбитыми лицами" (хотя кто их бил – большой вопрос). Тогда прокуратура, не мудрствуя лукаво, возбудила дела против всех скопом: и против финполиции, и против милиции.

- В любом случае закроем по обоюдке, указание сверху- в приватных беседах признался следователь прокуратуры Анвар. - Не можем же мы принять чью-то сторону! Или если не будет мира, то всех привлечем и отправим в суд!

Рустам слушал это и кусал губы.

- Какое еще "обоюдное согласие"? – думал он. – Тут одни нарушили закон, а другие их ловили. Где тут "две правды"?

Но для прокуроров важна была не законность, а тишина. Не справедливость, а статус-кво. Если кто-то начнет возмущаться, посадим всех, вот их логика.

Фотографии перекошенных лиц в погонах, окровавленных кителей и сломанных жезлов на первой полосе газеты "Дела №" взорвали общественное мнение. Обыватели, привыкшие видеть силовиков единым фронтом против преступности, с трудом переваривали кадры, где одни в погонах лупили других с остервенением уличных бойцов. Возмущение начало расти как снежный ком, люди стали задавать интересоваться, как сотрудники силового блока государства могут творить такое?

Руководству ведомств пришлось экстренно спасать репутацию, и без того изрядно потрёпанную чередой скандалов. Дальнейшее затягивание конфликта грозило перерасти в полноценный межведомственный кризис.

Кульминацией противостояния стала встреча в кабинете председателя финпола. Башкарма Амиржан Эшенов с характерной кривой ухмылкой человека, вынужденного разгребать чужие грехи, собрал ключевых участников противостояния. В комнате царила тяжёлая атмосфера вынужденного перемирия.

Рустам, войдя, сразу отметил присутствие ещё не залечивших травмы коллег, один с заживающим швом над бровью, другой со следами кровоподтёков на скуле. Рядом расположились начальник отдела по борьбе с должностными преступлениями Мурат и следователь столичной прокуратуры Анвар, их напряжённые позы и отсутствующий взгляд говорили о нежелании быть втянутыми в этот скандал.

Глава финпола Эшенов же, развалившись в кресле, всем видом показывал, что рассматривает происходящее как досадную формальность, мешающую нормальной работе.

Кабинет председателя финпола был затянут сизым табачным дымом. Эшенов, удобно устроившись в кожаном кресле, постукивал массивной золотой зажигалкой по столу. Его лицо, обычно выражавшее уверенность, сейчас выглядело усталым и раздражённым.

- Короче, ситуация такая, - он резко выдохнул, будто выдавливая из себя слова. - Только что говорил с министром внутренних дел. И вообще вышестоящее руководство требует прекратить этот цирк. Дело заминается.

Тишина повисла тяжёлым покрывалом. Даже часы на стене, обычно громко тикающие, казалось, притихли. Единственным звуком было назойливое жужжание мухи, бившейся об оконное стекло, настойчивое, безнадёжное, как их попытки добиться справедливости.

Рустам резко встал с места.

- Меня не тронули, я не пострадал! - его голос дрожал от сдерживаемой ярости. - Но я категорически не согласен! Ребят наших сильно побили! Вы видели, что они творят? Это уже система! Сначала госбезопасность избили, и ничего. Теперь нас. А разгром собственной службы безопасности МВД? Это что за беспредел?! Я прошу не отступать. Объяснить вышестоящим ситуацию и довести до конца это дело.

Он обвёл взглядом присутствующих. В глазах коллег читалось понимание и даже одобрение, но их губы оставались плотно сжатыми. Начальник отдела по борьбе с должностными преступлениями Мурат нервно теребил пуговицу на мундире, следователь прокуратуры пристально рассматривал свои ногти, оперативник Кылыч с перебинтованной головой еще глубже ушёл в себя.

Эшенов резко встал, так что его массивное кресло испуганно откатилось назад.

- Всё, точка! - он постарался погромче стукнуть кулаком по столу - Сегодня в 18:00 в чайхане "Алладин", напротив ГорГАИ. Будете "урегулировать". И чтобы к утру всё было чисто!

Все вышли из начальственного кабинета. В коридоре царило гнетущее молчание.

Рустам схватил начальника отдела за плечо:

- Вы же понимаете, на что идёте? Это капитуляция! Наши ребята воспримут это как слабость!

Тот лишь тяжело вздохнул, его плечи сгорбились под невидимым грузом:

- Приказ есть приказ... - прошептал он, избегая встретиться взглядом.

Остальные оперативники шли, опустив головы. Даже те, чьи лица ещё носили следы недавних побоев, с синяками под глазами и заживающими швами. Оперативник с перебинтованной рукой неуверенно пробормотал:

- Может... может, хотя бы посмотрим, что они предложат...

Рустам, стиснув зубы, шагнул вперёд:

- Хорошо. Пойду. Но только, чтобы сказать им, что я думаю по этому поводу!

Чайхана "Алладин" встретила оперативников роскошным столом, будто готовились не к примирению враждующих сторон, а к свадебному тою. На белоснежных скатертях красовались: сочные фрукты в художественных пирамидах, изумительные восточные сладости, ароматные лепёшки, салаты в хрустальных вазах, ряды бутылок с коньяком и водкой, сверкающие, как боевой арсенал.

Заместитель начальника республиканского ГАИ со слащавой улыбкой, тот самый, который угрожал расправой на камеру, встречал гостей, как долгожданных родственников. Какой-то майор-невидимка суетливо подливал чай, изображая образцового хозяина.

Главный столичный гаишник, важный и напыщенный, с театральной грацией рассаживал гостей, затем занял место "аксакала" во главе стола. Его лицо мгновенно приняло скорбно-мудрое выражение.

"В жизни всякое бывает… - начал он, качая головой. - Некоторые мои сотрудники, к сожалению... Но мы же кыргызы! Наши предки...".

Голос его дрожал, глаза влажно блестели, казалось, ещё мгновение, и потекут настоящие слезы умиления.

Рустам сидел недвижимо, как каменный идол. Когда наступила его очередь говорить, он встал и рубанул правду-матку короткими, точными фразами.

Воцарилась мёртвая тишина. Главный гаишник застыл с глупой улыбкой, его лицо дергалось в попытке сохранить маску благодушия.

"Ну... так получилось... надо сотрудничать..." - бессмысленно прожевал он дежурную фразу.

На столе, среди роскошных яств, невидимо лежала правда, грубая, неудобная, как невымытый нож после разделки мяса.

Тяжелый, пропитанный чайным паром воздух чайханы вдруг сгустился. Подспудно, но неумолимо проступила истина: гаишники готовы были залатать их моральные раны и вылечить физические ушибы, но лишь в тех рамках, что сами для себя очертили. И тут полицейских, еще минуту назад громогласно клеймивших автоинспекторов за беспредел, словно подменили.

- А можно… нам блатные номера получить? - осторожно, почти виновато пробормотал один из финполовцев, и в его голосе дрогнула та самая струна, что превращает принципы в товар.

Гаишники встрепенулись, как воробьи на рассыпанное зерно. Глаза загорелись, головы закивали в унисон.

- Конечно! - почти хором ответили они, и в этом слове звенела неприкрытая радость. В те времена красивые номера на авто были исключительной прерогативой ГАИ, и вот уже в воздухе заплясали цифры, от которых у обычного смертного перехватило бы дыхание: "0001", "0002"…

И тут началось. Шепот, хихиканье, подмигивания. Все вдруг бросились в грязную игру, забыв и о принципах, и о пострадавших.

Рустам сидел, словно приклеенный к стулу, и не верил своим ушам. Его коллеги, те самые, что еще утром клялись стоять за справедливость, на глазах превращались в мелких торгашей, меняя честь на блестящие жестянки. Позорище.

Чашка с чаем перед ним, холодным, остывшим, как его вера в эту мнимую братву, так и осталась нетронутой.

- Я придерживаюсь своей позиции, - резко сказал он, вставая. Голос звучал сухо, как щелчок затвора. - А вы делайте, как считаете нужным.

И вышел. Дверь захлопнулась за ним с таким звуком, будто захлопнулась и последняя страница этой грязной истории.

А дальше понеслось как по нотам. "Пострадавшие" финполицейские, внезапно прозревшие и великодушные, написали отказные. А что делать! Приказ руководства! Начальство ликовало: скандал улажен, все довольны. Даже столичная прокуратура, у которой все доказательства лежали на столе, с облегчением отправила дело в архив.

После этого предательства Рустам понял: раз уж система гниет сверху донизу, то… пусть горит дотла. Он не был из тех, кто отступает. Это противоречило самой его природе, упрямой, как скала, и острой, как клинок.

Прошло несколько месяцев. Инцидент в чайхане давно замяли, но в душе оперативника тлел огонь, холодный, расчётливый, готовый вспыхнуть в любой момент. Он отправил своего человека в ГАИ, проверить, насколько глубоко зашла коррупция. Результат не удивил: деньги снова взяли без квитанции, печать в техпаспорт поставили без вопросов.

Рустам прикинул масштабы. Лишь половина штрафов доходила до бюджета. Остальное оседало в карманах рядовых гаишников и больших чинов. Сотни миллионов сомов. Большая кормушка для маленьких гаишников. Не просто взятки, а целая индустрия, где каждый винтик знал своё место.

И тогда в его голове созрел план. Жесткий. Опасный. Беспощадный. Он решил взять в разработку все четыре района Бишкека сразу. Это было безумие. Это был гром среди ясного неба. Такого еще не делал никто.

Но Рустам не собирался спрашивать разрешения. Он завёл оперативное дело тихо, без шума стал разрабатывать спецоперацию. Пока знал только один человек, начальник "семерки" Алтынбек.

Тот, услышав замысел, лишь тяжело вздохнул:

- Що, опять?!

Рустам хмыкнул:

- Нет. В этот раз всё иначе. Дашь ребят для наблюдения и фиксации?

Начальник задумался на секунду, потом его глаза вспыхнули. Он резко ткнул пальцем в стол:

- Тогда огонь из всех орудий!

Набрать новую оперативно-следственную группу не составило труда. Ребята еще хорошо помнили те унизительные психологические атаки гаишников, их наглые усмешки, издевательские проверки, этот глумливый блеск в глазах, когда они знали, что безнаказанны. И вот наконец-то ответный удар.

А тогда…ранним утром, на следующий день после массовой драки, по дороге к зданию финансовой полиции выставили мобильный пост ГАИ. Приказ отдал лично министр внутренних дел, видимо, решил показать, кто здесь хозяин.

Место гаишники выбрали идеальное, около кинотеатра "Чатыр-Куль", прямо на повороте на улицу Душанбинскую, которая упиралась в глухой тупик. Весь аппарат финполиции ютился в длинном, невзрачном здании, куда вел единственный подъезд. Захвати этот перекресток и всех под колпак.

Три дня они тормозили каждую машину без разбора. Руководство финпола или рядовой оперативник, для них разницы не было. Останавливали, заставляли дуть в трубку, копались в документах, придирались к каждой запятой. А рядом, словно тени, стояли сотрудники службы безопасности МВД, молчаливые, с каменными лицами.

Но самое подлое было впереди. Гаишники начали срывать тонировку с машин оперативников. По закону пленка была запрещена, только служебный транспорт мог иметь затемненные стекла. Раньше списки таких машин согласовывали с МВД, но со временем все оперативники начали клеить пленку самовольно. И теперь, когда их лишали этой мелкой привилегии, в коридорах финполиции поднялся вой.

Рустам молчал. Он никогда не тонировал свою машину. Для него это было дешевыми понтами.

- Тонировка - удел либо бандитов, либо конвоя, - думал он, наблюдая, как коллеги буквально сходят с ума из-за сорванной пленки. - Настоящий оперативник не должен прятаться. Если боишься светиться, значит, уже проиграл.

Но больше всего его бесило другое.

Вся финансовая полиция внезапно перестала пить. Не из-за принципов, нет, просто теперь их могли поймать в любой момент за рулем подшофе. И вместо того, чтобы злиться на МВД, они винили его.

- Оморов во всем виноват! - ворчали в курилках.

Рустам лишь усмехался. Пусть воют на луну.

"Вы только вдумайтесь в этот цинизм! - мысленно кричал он. - Мы здесь, как последние идиоты, пытаемся хоть что-то изменить, а этим охламонам лишь бы набухаться без последствий и ездить с затонированными лобовыми стеклами!".

Горькая усмешка искривила его губы. Вспомнилось, как еще месяц назад любой оперативник мог спокойно проехать мимо поста после пары рюмок, стоило лишь ксиву показать. Теперь же этот номер не проходил. "Вот она, солидарность, - ядовито думал Рустам. - Не пьяницу-нарушителя костерят, а меня, трезвого, за то, что им бухать не даю!".

Он резко швырнул папку с документами на стол. "Государственные интересы? Хрен там! Всё упирается в их жалкие привилегии - тонировку снять, бухнуть не дают. Как будто в этом вся суть нашей работы!".

Он медленно прошел по коридору, чувствуя на себе колючие взгляды. "Ну ничего, - мысленно твердил он. - Если ради "чистоты рядов" надо стать изгоем, значит, так тому и быть".

И вот он задумал новую, более крутую операцию. Рустам действовал как сапер: одно неверное движение, и все затея взорвется ему прямо в лицо. Он собрал команду из проверенных ребят, проведя с каждым отдельный инструктаж в пустом кабинете на третьем этаже здания финполиции. Распределил ответственных по районам. Стол был завален схемами пунктов техосмотра, а пепельница переполнена окурками.

"Запомни, никаких разговоров в курилке, - приглушенно говорил он, прижимая палец к губам. - Даже жене не вздумай проболтаться. Иначе все полетит к чертям".

К утру понедельника все было готово. Волонтеры-внештатники, обычные парни в потертых джинсах, уже неделю катались по техосмотрам, собирая улики и штампы в заранее заготовленных техпаспортах. Их камеры-пуговицы зафиксировали десятки взяток. Рустам пересматривал записи с каменным лицом: "Этот гад даже не прячется, берет прямо при свидетелях".

Ровно в 9:00 по всем четырем районам началось шоу. Первым зашел "бизнесмен" в дорогих часах и сунул крупную купюру в техпаспорт, набитую в калькуляторе инспектором. "Без квитанции, ладно?" - шепнул инспектор, привычно забирая деньги.

В этот момент все пошло по плану. "Всем группам, начинаем!" - прогремело в рациях. Спецназовцы ворвались внутрь, снося все на своем пути. "Руки за голову! На пол!". Начальник техосмотра в пиджаке с золотыми нашивками окаменел, все еще сжимая в руке злополучную купюру.

Тем временем в центральном аппарате ГАИ началась паника. Телефоны раскалились от звонков из филиалов: "Нас берут! Что делать?!". Но было поздно, оперативники уже выносили коробки с документами, а следователи оформляли протоколы.

Самое сладкое было наблюдать, как ломаются задержанные. Те самые "крутые парни", которые еще вчера гнобили водителей, теперь скулят: "Это не я! Это он заставил!". Их "братство" рассыпалось за считанные минуты.

Рустам стоял у окна, наблюдая, как последнего гаишника заталкивают в автозак. В кармане надоедливо жужжал телефон: кто-то очень важный пытался до него дозвониться. Он ухмыльнулся и выключил аппарат. Сегодня правда была на его стороне.

В Айтматовский район, где базировался Рустам со своей командой, наконец-то пожаловали самые главные гаишники страны, тот самый начальник республиканской ГАИ и его правая рука. Но на этот раз их напускная важность куда-то испарилась.

Они вошли в кабинет без привычного высокомерия, без язвительных комментариев. Вместо этого они молча сели и стали слушать.

Рустам методично изложил факты:

- Задержания с поличным во всех четырёх районах города. Деньги найдены у всех подозреваемых. Доказательства есть на видео, в протоколах, в показаниях.

Большие начальники переглянулись, листали документы, смотрели записи. Их лица выражали разочарование, смешанное с досадой.

- Да... Жёстко. Теперь нас точно уволят! - наконец выдавил один из них.

И они тихо уехали. Формально финполиция победила и морально унизила всесильная ГАИ, доказала свою правоту. Но... Ни одно дело о взятках так и не дошло до суда.

Где они застряли? В следствии? В прокуратуре? Кто-то прикрыл, кто-то замял, кто-то договорился. Настоящие итоги знали только посвящённые. Рустам понимал, что гаишная система не сломана, она просто прогнулась на время.

Но это не повод сдаваться. Надо идти дальше. Дальше. И дальше. Пока хватит сил.

Еще до начала операции Рустам засел в архивах Минфина, выискивая в сухих цифрах ту самую "температуру" коррупции. Он сравнил поступления в бюджет от дорожного налога и техосмотра до и после рейдов финпола. И вот она, красноречивая динамика: после первых же задержаний суммы поступлений дорожного налога в казне взлетели в разы.

Почему?

Ответ лежал на поверхности. Гаишники перестали брать взятки у всех подряд. Теперь они боялись, а вдруг этот водитель окажется подставным? В каждом клиенте они видели возможного провокатора. Страх, вот лекарство от бациллы мздоимства.

Рустам понимал: посадить пару "стрелочников" еще не победа. Нужно было добить всю схему. И он добился своего. Правительство наконец передало сбор дорожного налога Налоговой службе, туда, где ему и положено было быть изначально. Теперь налог платился более прозрачно, без взяток, без "договорняков".

Техосмотр остался в ведении ГАИ, но ненадолго. Правительство отменило его для частного транспорта, оставив только для коммерческих перевозок. При этом ввели жесткий контроль: обязательная выдача квитанций, фиксированные тарифы, прозрачные процедуры.

Эти изменения стали важной победой, но Рустам знал, что коррупция подобна гидре. На месте отрубленной головы быстро вырастают новые. Система будет сопротивляться, искать лазейки, пытаться вернуть status quo. Значит, работа продолжается. Каждый день. Без компромиссов.

Спустя годы после этих громких разоблачений в столице Рустам Оморов получил новое назначение. Стал начальником отдела финпола по Чудской области. Руководство финпола направило его туда, чтобы снизить "ущерб" от его слишком активной деятельности. Казалось бы, можно было сосредоточиться на более серьезных преступлениях, но он снова выбрал ГАИ, и не простых постовых, а их руководство. Не потому, что ему нравилось копаться в этом болоте, а потому, что понимал: это системная рана, разъедающая страну.

Патрульные в столице и Чудской области работали в три смены, но их главным занятием был не порядок на дорогах, а сбор дани. За несколько часов "дежурства" постовые легко делали 3–6 тысяч сомов в день.

Но самое мерзкое было в системности этого беспредела. Простые постовые ежедневно отстегивали часть взяток командирам. Часть денег перекочевывали в карманы начальников отделов. А те в свою очередь отдавали выше. Так пирамида коррупции пронизывала всю вертикаль ГАИ, "от асфальта" до самых высоких кабинетов.

Лишь с внедрением системы "Безопасный город", государство наконец увидело реальные масштабы воровства. Полмиллиарда сомов в год должно было поступать в бюджет от штрафов! Но почти все эти деньги десятилетиями оседали в карманах гаишников.

А тогда, в 2012-м, Рустам снова стоял перед выбором: оставить всё как есть или снова ввязаться в бой. Он выбрал бой.

Рустам вновь столкнулся с системой, отточенной годами безнаказанности. Гаишники брали взятки с холодным профессионализмом, очень нагло, часто и практически без риска. Поймать их с поличным было невозможно.

Вот как это работало. Остановка. "Вы не пристегнулись" (хотя ремень мог быть пристегнут). Вымогательство. "Решаем на месте или по закону?". Ультиматум. Откажешься дать взятку, то мгновенный протокол. Даже если ты невиновен. Дальше уже административный ад. Доказывай, что не верблюд, через суды, жалобы, месяцы нервотрёпки.

В редких случаях, если у водителя совсем не было денег, гаишники могли "великодушно" отпустить его... найти наличку. "У тебя час", - говорили они, прекрасно зная: за 60 минут никто не успеет добраться до прокуратуры, написать заявление, запустить проверку, возбудить дело.

Даже если успеет, то механизм не сработает так быстро. Формально система работала. Рекорд финпола - от заявления до возбуждения дела 3 часа. Но это было чудо, а не правило. В 99% случаев взяточники оставались безнаказанными.

Так и сложилась империя мздоимства. Гаишники брали спокойно, уверенно, нагло, ну потому что система их защищала. И Рустам понимал: ломать придётся не просто людей, а эту схему. Как шутил Рустам: "Гаишники такие же виртуозы, как контролёры-электрики. Только те хоть счетчики крутят, а эти целую страну".

Рустам начал с оперативного дела. Это особая форма работы, когда информация от агентуры систематизируется и оформляется официально. Через секретное делопроизводство и с одобрения руководства оперативник получает законное право действовать. Заниматься слежкой, фото, видеофиксацией, наводить справки и многое другое. В те времена это открывало широкие возможности: можно было разрабатывать целые коррупционные схемы, выводить на свет теневые механизмы. Сейчас, после изменений в законодательстве уголовные дела возбуждаются в основном по заявлениям пострадавших или по рапорту опера, но тогда правила были иными.

Погружаясь в суть проблемы, Рустам стал неформально общаться с рядовыми гаишниками. То, что он узнал, поражало воображение. "Представляешь, чтобы получить радар для работы, мы должны платить начальству из своего кармана!" - возмущенно признавался один из патрульных. Государственное оборудование фактически сдавалось им в аренду. То же самое с бензином. Топливные талоны почему-то регулярно оказывались у жен, детей или любовниц начальников, а простым инспекторам приходилось заправляться за свой счет.

При этом система была выстроена так, что всю ответственность несли именно рядовые сотрудники. Начальство давало негласное разрешение брать взятки, но при этом предупреждало: "Только не попадайся, иначе разбираться будешь сам".

Получался замкнутый круг: чтобы нормально работать, гаишник вынужден был нарушать закон, при этом все риски ложились исключительно на него. Коррупционная схема сознательно создавала условия, при которых честная служба становилась невозможной. Она буквально толкала людей на преступления, не оставляя никаких альтернатив.

Рустам задумал оперативный эксперимент, который должен был выявить коррупцию в ее естественной среде. Он тщательно подготовил сценарий: нашли смелого и подготовленного человека из числа внештатных сотрудников, которого звали Нур, ему предстояло сознательно нарушать ПДД, провоцируя гаишников на привычные действия. Для правдоподобности дела закупщику протокольно выдали 20 тысяч сомов мелкими купюрами.

Рустам лично инструктировал подопечного: "Ни в коем случае не предлагай деньги первым - это будет провокация. Сначала проси отпустить, потом торгуйся и только тогда давай". Каждый шаг фиксировался скрытой камерой, создавая неопровержимые доказательства для будущих судов.

Закупщик начал свою миссию, намеренно ездил с непристегнутым ремнем. Это было все равно, что дразнить быка красной тряпкой. Гаишники реагировали предсказуемо: свистки, размахивание жезлами, театральные жесты остановки. Диалоги развивались по одному сценарию: "Байке, простите в первый раз". - "Какой там первый раз, оставь двести и катись". Так удалось зафиксировать с поличным 70 инспекторов со всей области, включая элитный центральный аппарат.

Среди этого коррупционного потока выделился лишь один честный гаишник: он молча выписал протокол, даже не вступая в переговоры. Оперативники специально оплатили этот штраф и приложили квитанцию к делу как доказательство честности.

Рустам запомнил его фамилию, редкий алмаз в куче мусора, заслуживающий поощрения. Подумать только: из семидесяти человек лишь один оказался чист перед законом! Этот эксперимент наглядно показал, что коррупция в ГАИ, не дурная привычка отдельных сотрудников, а системная болезнь, поразившая организм сверху донизу.

Рустам столкнулся с парадоксом. Многие гаишники догадывались, что за ними ведется охота, но продолжали брать взятки. Коррупционная машина ГАИ работала без сбоев: если бы все вдруг перестали брать, то все ведомство просто встало. В самый разгар подготовки документов для задержаний поступил неожиданный сигнал от самих же инспекторов. "А чего это вы только за нами следите? - возмущенно спрашивал один из них. - Вы посмотрите, чем занимаются водители нашего начальства!".

Эта наводка заставила оперативников переключить внимание на верхушку. Они начали следить за роскошным Mercedes S500, официальной машиной начальника республиканского ГАИ. Иномарка, увешанная спецсигналами, обычно сопровождала президентский кортеж, но в будние дни у нее был другой "график работы".

После того как шофер отвозил шефа на работу, он направлялся к Восточному автовокзалу. Там, выставив на лобовое стекло волшебный жезл, водитель главного гаишника страны начинал единоличный "рейд". Оперативники подослали к нему своего агента, который намеренно превысил скорость.

"Закупщик" почтительно подошёл к машине, склонив голову: "Салам алейкум, байке". Водитель-гаишник, развалившись на сиденье и даже не поворачиваясь, сквозь зубы бросил: "Превысил скорость".

"Байке, простите великодушно, - заискивающе заговорил подставной водитель, сгибаясь в почтительном поклоне, - честное пионерское, больше не буду, очень спешу...".

"Двести сомов оставь и катись", - равнодушно отрезал "патриций дорог", ленивым жестом указывая на бардачок, куда нужно было положить деньги. В его голосе звучала привычная усталость от ежедневного вымогательства, он даже интонации не менял, как будто разговаривал с очередным проштрафившимся таксистом.

Удивительно, но у этого "гаишника-фрилансера" не было ни служебного удостоверения, ни маршрутного листа. Он просто использовал служебную машину и полномочия своего босса для личного обогащения. При этом стоило шефу позвонить, и водитель мгновенно бросал "шабашку" и мчался по вызову. Дальнейшее наблюдение показало, что все три служебные машины руководства ГАИ использовались аналогичным образом.

Эти компрометирующие записи Рустам решил пока придержать, всему свое время. В его папке с доказательствами появился новый, особенно ценный раздел.

По всем собранным материалам следователь Замир возбудил уголовное дело, в котором изначально фигурировало около 70 сотрудников ГАИ. Однако к моменту завершения следствия в списке обвиняемых осталось лишь 30 фамилий . Таинственное "испарение" сорока человек из дела так и осталось необъяснимым, хотя Рустам и догадывался о причинах. Но сейчас было не время разбираться в этом, предстоял финальный аккорд операции.

Для массовых задержаний мобилизовали практически весь оперативный состав финансовой полиции и спецназовцев. Каждую оперативно-следственную группу усилили представителями СМИ: это был продуманный ход, чтобы исключить возможность "тихого" закрытия дела. Журналисты с камерами стали живым щитом против коррупционного вмешательства, гарантируя, что операция пройдет максимально прозрачно. Рустам понимал, что только такая огласка могла предотвратить очередное "растворение" дела в коридорах власти.

В "Вечернем Фрунзе" вышел репортаж о крупной операции:

"Контрольная закупка" на дорогах: как финполиция ловила гаишников-взяточников".

На этой неделе сотрудники финансовой полиции провели масштабную спецоперацию по выявлению коррупции среди инспекторов ГАИ. Как сообщает наш корреспондент, участвовавший в рейде, операция началась с громкого провала в столице.

Три группы внештатных сотрудников финпола, намеренно нарушавших ПДД, так и не дождались привычных предложений "решить вопрос на месте". Лишь два автомобиля были остановлены, причем инспекторы строго следовали инструкциям, составив протоколы и даже изъяв права у двух "нарушителей".

"Мы сразу поняли, что нас сдали", - признался один из участников операции. - В рядах финпола нашлись свои "стукачи", предупредившие знакомых гаишников.

Однако оперативники не сдались. Перенеся операцию за пределы города, на пересечение улицы Шабдан Баатыра и объездной дороги, они добились успеха. Экипаж ГАИ Чуйской области, остановивший автомобиль с непристегнутым водителем, сразу предложил "договориться" за 200 сомов. Скрытая камера зафиксировала, как после короткого торга инспектор получил 500 сомов и... дал сдачу 300 сомов!

При задержании один из гаишников предпринял отчаянную попытку побега, выбежав на оживленную трассу и едва не спровоцировав массовое ДТП. Сотрудники спецназа после 100-метровой погони по полю задержали беглеца.

На место операции в течение часа прибывали высокопоставленные чины ГАИ и представитель службы безопасности МВД, требовавший прекратить съемку. В ходе обыска у задержанных изъяли 500-сомовую купюру с пометкой "Взятка", а также пачки российских рублей, казахских тенге и местных сомов.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье "Злоупотребление служебным положением и получение взятки". Двоих задержанных доставили в центральный аппарат финпола для дальнейшего расследования.

Семьдесят доказанных фактов мздоимства! Пятьдесят столичных и чудских гаишников, доставленных в центральный аппарат финпола. Дело, которого хватило бы, чтобы посадить почти весь личный состав ГАИ крупного региона.

Когда Рустам передал материалы следствию, руководство полиции просто офигело. Ожидали пару мелких рыбок, а получили целый полк мздоимцев.

Первые дни вселяли надежду в оперативников: на допросах гаишники, увидев себя на видео в главной роли, мгновенно начали сдавать коллег и начальство. "Братство по жезлу" рассыпалось как карточный домик. Казалось, справедливость восторжествует.

Но тут проснулись прокуроры. "Это слишком масштабно, надо действовать строго в рамках закона. Это удар по имиджу страны и президенту!" - заныли они, будто уголовные дела должны возбуждаться только за одно преступление в год. Рустам сразу понял: дело хотят слить. И не ошибся.

Вскоре Генпрокуратура выдала указ сверху: прекратить все оперативные мероприятия. Фраза, за которой скрывалось простое решение похоронить дело. Вместо уголовных статей просто дисциплинарные взыскания. Вместо тюремных сроков обычные выговоры. Да-да. За взятки просто выговор. За уголовные преступления очень строгий и недовольный взгляд начальства.

Дело не просто закрыли, его просто стерли в порошок. Рустам снова убедился: бороться с коррупционными схемами - это все равно, что пытаться вычерпать океан ложкой.

Рустам давно подозревал, что прокурорские получили от гаишников жирный куш и теперь отрабатывают вложенные средства. Но реальность оказалась тоньше.

Однажды к нему в кабинет вошел немолодой мужчина с нервной улыбкой. По оперативному делу о взятках на нем числилось два эпизода. Принять его попросил старый друг Рустама.

- Да, мы виноваты, но система такая… - начал оправдываться гаишник, ёрзая на стуле.

Рустам молча наблюдал, как гость невольно выдает себя. Вскоре тот проговорился:

- Мой дядя начальник 8-го управления Генпрокуратуры!

"Вот оно!" - мелькнуло в голове у оперативника. Он вспомнил видео, где этот человек с жадностью забирал купюры.

- А твой дядя мне ничего про твое дело не говорил, - нарочито равнодушно бросил Рустам, подталкивая к откровенности.

Гаишник, почувствовав мнимую безопасность, разоткровенничался:

- Дядя сказал, что вопрос решит. Я уже уволился. Скоро пенсия… Так что можешь не газовать, а?

Так вот оно что! Всё дело тормозилось из-за одного родственника высокопоставленного прокурора.

Вскоре в МВД ушло представление о "дисциплинарных мерах" в отношении гаишников. Кстати, как раз подоспела аттестация. Половина виновных сама уволилась, остальных тихо сплавили подальше от столицы.

Позже Рустам встретился с самим всесильным начальником 8-го управления Генеральной прокуратуры, который курировал все силовые структуры.

- Почему дело не отправили в суд? - прямо спросил оперативник.

Прокурор как родственник заерзал:

- В суде оно бы развалилось! Масштаб же… Ты вообще понимаешь, что тень легла не только на всё МВД и руководство страны? Это политический вопрос!

- Какой ещё политический? - вспыхнул Рустам. - Тут масштабная ведомственная коррупция!

- Всё, мне работать надо, - отрезал прокурор, выходя из кабинета. - Не мешай.

После этого разговора прокуратура начала мстить. Дела Рустама внезапно "зависали". Документы терялись. Коллеги-прокуроры демонстративно отворачивались в коридорах. Но оперативник лишь усмехался. Он знал, что система боится тех, кто не играет по её правилам.

Видео с гаишником, отчаянно бегущим от спецназа через оживлённую трассу, стало настоящей медиабомбой. Особенно после того, как известная журналистка-разоблачительница Эльмира Кадырова включила эти кадры в свой скандальный репортаж на центральном телевидении.

В погоне за сенсацией она буквально ворвалась в кабинет к самому генералу Алтынбеку Мусаеву, начальнику ГАИ, с камерой и неудобными вопросами. "Как вы прокомментируете массовые задержания ваших подчинённых за взятки?" - наступала она.

Генерал, заметно нервничая, но сохраняя видимость спокойствия, выдал памятную фразу: "Да, в регионах встречаются отдельные случаи, но в центральном аппарате коррупции нет и быть не может!".

Именно в этот момент Рустам решил сыграть ва-банк: он передает в редакцию "Вечернего Фрунзе" припрятанные компроматные видео, где личные водители главного гаишника всея Кыргызстана и его заместителя как раз собирали взятки, как комбайны косят траву.

Газета вышла с разгромной статьёй "Генеральская ложь: как руководство ГАИ крышевало коррупцию", сопроводив публикацию неопровержимыми фото и видеодоказательствами.

Общественный резонанс превзошёл все ожидания. Соцсети взорвались мемами с лицом генерала и подписью "В центральном аппарате коррупции нет". В кулуарах заговорили о возможной отставке генерала, а Рустам, наблюдая этот информационный шторм, впервые за долгое время почувствовал, что его борьба не напрасна. Система, казавшаяся монолитной, дала трещину, и теперь уже она боялась его больше, чем он её.

И на этом всё. История с гаишниками была закрыта. Но не так, как обычно, тихо и незаметно, а с грохотом разбитых мифов о неприкосновенности. В последующие годы, когда задерживали коррумпированного инспектора ГАИ, в участках больше не нападали на оперативно-следственные группы при задержании, не гас свет, не звучали крики из кабинетов, не исчезали улики.

Рустам, глядя на эти перемены, вспоминал, как ещё недавно гаишники считались неприкасаемой кастой. Они щеголяли в дорогих костюмах, разъезжали на иномарках с мигалками, могли купить и запугать кого угодно: от рядового опера до прокурора. Их боялись, им заглядывали в рот, перед ними трепетали. Они были "элитой" в кавычках, уверовавшей в свою безнаказанность.

Но пришло время, и эту ложную элитарность развеяли как дым. Не громкими словами, не гневными речами, а упорной, ежедневной работой. Каждым заведённым делом. Каждым пойманным с поличным. Каждым видео, каждой сохранённой уликой, каждой статьей в прессе.

"Молчание – это соучастие", – думал Рустам, перебирая в памяти лица тех, кто когда-то считал себя хозяевами дорог. Они исчезли, кто в тюрьме, кто в отставке, кто просто стёрся в серую массу обывателей. А дороги остались. И правила на них теперь одни для всех.

Надолго ли? Он знал, битва еще не закончена. Где-то ещё прячутся те, кто не усвоил урок. И теперь каждый новый гаишник, принимая жезл, будет знать, за ним следят не только камеры, но и чьи-то внимательные глаза. Глаза тех, кто не боится идти против "традиций".

И в этом была настоящая победа. Не просто громкая и не показная, настоящая. Та, что меняет правила игры навсегда".