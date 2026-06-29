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Зачем Кыргызстану мирный атом

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- Карыпбай кызы Толгонай
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С 18 по 19 июня в Бишкеке состоялась международная энергетическая выставка "Energy Expo Kyrgyzstan - ШОС 2026", отдельное внимание в ходе которой было уделено вопросам энергетики. Госкорпорация "Росатом" продемонстрировала на выставке технологии атомной станции малой мощности (АСММ) на основе реактора РИТМ-200Н, которые "Росатом" предлагает республике.

О том, как обстоят дела с атомной энергетикой в странах ШОС и в чем преимущества АЭС, рассказал Дмитрий Орлов, генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад":

  1. В 6 из 10 стран-членов ШОС (Беларусь, Индия, Китай, Пакистан, Россия и Иран) есть действующие атомные электростанции. Всего, по данным сайта PRIS МАГАТЭ, в этих странах сегодня работают 126 ядерных реакторов. Казахстан и Узбекистан также приступают к реализации своих первых атомных проектов. Таким образом, на сегодняшний день только Кыргызстан и Таджикистан не эксплуатируют и не строят атомные электростанции. При этом Кыргызстан рассматривает возможность строительства первой АЭС малой мощности. В 2022 году "Росатом" и Министерство энергетики Кыргызской Республики подписали Меморандум о сотрудничестве в сооружении атомной станции малой мощности, сейчас изучаются условия реализации такого проекта.
  2. Такой бум интереса к атомной энергетике в странах Центральной Азии неслучаен. По прогнозу Евразийского банка развития на 2026–2028 годы, страны региона ожидает устойчивый рост экономик, который потребует наращивания энергомощностей. И если Кыргызстан еще может обратиться к гидроресурсам, то Узбекистан и Казахстан, традиционно испытывающие дефицит воды, в последнее время задаются вопросом и о "конечности" углеводородов.
  3. Тем не менее и для Кыргызстана диверсификация энергопортфеля атомной энергетикой выглядит разумным решением. В истории республики уже случались года засухи и маловодья, приводившие к дефициту электроэнергии. Зависящие от погодных условий ветер и солнце не могут выступать базовыми источниками генерации, а уголь является серьезным источником загрязнения окружающей среды и в итоге становится катализатором многих опасных заболеваний.
  4. Атомная энергетика экологична. Даже некогда скептически настроенные европейские страны признали ядерную энергетику "зеленой". В 2022 году Европейская комиссия приняла решение о включении атомной энергетики и природного газа в "Зеленую таксономию ЕС" - классификацию экологически устойчивых видов деятельности для инвесторов. При этом атомные электростанции не зависят от погодных условий и работают 24 часа в сутки, 7 дней в неделю.
  5. Атомная энергетика, в отличие от углеводородов, изначально наименее волатильна по стоимости топливных ресурсов. В среднем у АЭС, по сравнению с ТЭС, в цене киловатт-часа значительно ниже доля топливной составляющей (АЭС - около 11%, угольные ТЭС - 30%, газовые ТЭС - 60%).
  6. Строительство такого крупного инфраструктурного проекта, как АЭС малой мощности, может оказать положительное влияние на экономику страны. Будут созданы новые рабочие места, местные компании смогут принять участие в строительстве. Для эксплуатации станции потребуется подготовить высококвалифицированный персонал.
  7. Атомная электростанция, будучи высокотехнологичным объектом, может дать экономике ряд новых направлений. Так, например, Узбекистан заявляет, что на площадке станции совместно с "Росатомом" будет создан целый атомный кластер. Проект будет включать ядерную медицину, современные технологии в области сельского хозяйства, образование. Также АЭС будет способствовать развитию такого направления, как центры обработки и хранения цифровых данных.


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URL: https://www.vb.kg/459718
Теги:
Кыргызстан, аэс
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