Зачем Кыргызстану мирный атом

С 18 по 19 июня в Бишкеке состоялась международная энергетическая выставка "Energy Expo Kyrgyzstan - ШОС 2026", отдельное внимание в ходе которой было уделено вопросам энергетики. Госкорпорация "Росатом" продемонстрировала на выставке технологии атомной станции малой мощности (АСММ) на основе реактора РИТМ-200Н, которые "Росатом" предлагает республике.

О том, как обстоят дела с атомной энергетикой в странах ШОС и в чем преимущества АЭС, рассказал Дмитрий Орлов, генеральный директор аналитического центра "Стратегия Восток-Запад":