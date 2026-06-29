Эвандер Холифилд намерен открыть академию бокса в Кыргызстане

Легендарный американский боксёр Эвандер Холифилд, бывший абсолютный чемпион мира в двух весовых категориях, выразил желание открыть в Кыргызстане собственную академию бокса.

Инициатива может стать одним из крупнейших международных проектов в истории кыргызстанского профессионального бокса. Предполагается, что академия будет заниматься подготовкой молодых спортсменов, развитием тренерской школы и обменом опытом с ведущими специалистами мирового уровня.

Холифилд рассматривает Кыргызстан как страну с большими боксёрскими традициями, сильными спортсменами и значительным потенциалом для развития профессионального спорта. Детали проекта, возможное место размещения академии и формат сотрудничества планируется обсудить во время визита легендарного чемпиона в Кыргызстан.

Ещё одним важным событием станет проведение в Кыргызстане съёмок нового документального фильма об Эвандере Холифилде. Часть эпизодов будущей картины будет снята на Иссык-Куле.

Уникальная природа Кыргызстана, горные пейзажи и побережье одного из крупнейших высокогорных озёр мира станут частью международного кинопроекта, посвящённого жизни, спортивному пути и наследию легендарного боксёра.

Съёмки на Иссык-Куле позволят представить Кыргызстан многомиллионной международной аудитории не только как туристическое направление, но и как страну, которая открывает новую страницу в развитии профессионального бокса и привлекает крупнейших представителей мирового спорта.

Визит Эвандера Холифилда приурочен к международному вечеру профессионального бокса, который состоится 3 июля 2026 года в Бишкеке, на "Жаштык Арене".

В турнире примут участие представители семи стран: Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, России, Таиланда и Кубы. Зрителей ожидают восемь профессиональных поединков, включая два титульных боя.

В одном из главных противостояний вечера кыргызстанец Ыктыяр Нышанов встретится с российским боксёром Михаилом Тархановым. На кону будет стоять специальный пояс председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики.

Во втором титульном бою чемпион WBC Asian Boxing Council Continental и WBA Asia Акжол Сулайманбек уулу выйдет на ринг против опасного тайского нокаутёра, чемпиона WBA Asia Пайома Кампи. Спортсмены разыграют пояс Профессиональной боксёрской лиги Кыргызстана.

Почётными гостями вечера станут Эвандер Холифилд и олимпийский чемпион, бывший чемпион мира по версии WBA Александр Поветкин. Также мероприятие посетят олимпийский чемпион из Узбекистана Мухаммадкадыр Абдуллаев и бронзовый призёр Олимпийских игр, обладатель международных титулов WBA и WBO Канат Ислам.

Организаторы подчёркивают, что предстоящий вечер должен стать не разовой спортивной акцией, а началом системного развития профессионального бокса в Кыргызстане. Проведение международных турниров позволит кыргызстанским спортсменам чаще выступать перед родной публикой, улучшать позиции в мировых рейтингах и строить профессиональную карьеру, не покидая страну.

Возможное открытие академии Эвандера Холифилда и включение Кыргызстана в документальный фильм о легенде мирового спорта могут стать следующим этапом этого большого проекта.

Турнир проводится при поддержке председателя Жогорку Кенеша Кыргызской Республики Марлена Маматалиева.

Дата: 3 июля 2026 года

Место: Бишкек, спортивный комплекс "Жаштык Арена"

17:00–18:00: концертная программа

18:00: начало международного вечера профессионального бокса.