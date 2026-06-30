В Кыргызстане планируют снизить плату за любительскую рыбалку на Иссык-Куле

В Кыргызской Республике разработан проект постановления, предусматривающий снижение размеров платы за спортивное и любительское рыболовство. Данный шаг предпринят в рамках исполнения поручения Президента КР, данного во время встречи с рыбаками Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Основная цель документа - создание более доступных и комфортных условий для граждан, занимающихся любительским рыболовством. Разработчиком проекта выступил Департамент рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе. В настоящий момент проект постановления направлен на согласование.

Предлагаемые новые тарифы составят:

За вылов чебака, чебачка и сазана в озере Иссык-Куль:

1 сутки - 313 сомов; 2 суток - 463 сома; 3 суток - 613 сомов.

За вылов иссык-кульского чилингира:

1 сутки - 363 сома; 2 суток - 563 сома; 3 суток - 763 сома.

В ведомстве подчеркивают, что новые тарифы вступят в силу сразу после официального принятия и подписания проекта постановления. Ожидается, что данные изменения окажут положительное влияние на развитие спортивного и любительского рыболовства в регионе, а также повысят его доступность для населения.