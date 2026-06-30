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В Кыргызстане планируют снизить плату за любительскую рыбалку на Иссык-Куле

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В Кыргызской Республике разработан проект постановления, предусматривающий снижение размеров платы за спортивное и любительское рыболовство. Данный шаг предпринят в рамках исполнения поручения Президента КР, данного во время встречи с рыбаками Иссык-Кульской области. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза КР.

Основная цель документа - создание более доступных и комфортных условий для граждан, занимающихся любительским рыболовством. Разработчиком проекта выступил Департамент рыбопромышленного комплекса при Минсельхозе. В настоящий момент проект постановления направлен на согласование.

Предлагаемые новые тарифы составят:

За вылов чебака, чебачка и сазана в озере Иссык-Куль:

  1. 1 сутки - 313 сомов;
  2. 2 суток - 463 сома;
  3. 3 суток - 613 сомов.

За вылов иссык-кульского чилингира:

  1. 1 сутки - 363 сома;
  2. 2 суток - 563 сома;
  3. 3 суток - 763 сома.

В ведомстве подчеркивают, что новые тарифы вступят в силу сразу после официального принятия и подписания проекта постановления. Ожидается, что данные изменения окажут положительное влияние на развитие спортивного и любительского рыболовства в регионе, а также повысят его доступность для населения.


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URL: https://www.vb.kg/459720
Теги:
рыбное хозяйство, тарифы, Иссык-Куль
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