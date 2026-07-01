Михаил Новосельцев: почему Кыргызстану необходима единая B2B-платформа

Сегодня перед Кыргызстаном открываются уникальные возможности для развития экспорта. Отечественные производители все чаще создают конкурентоспособную продукцию, способную успешно продаваться далеко за пределами страны. Однако выйти на международные рынки зачастую оказывается значительно сложнее, чем произвести качественный товар. Об этом VB.KG рассказал представитель Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики Михаил Новосельцев.

"Наша задача - не просто создать электронный каталог товаров, а сформировать единую цифровую экосистему, которая объединит производителей, покупателей, логистические компании, финансовые организации и институты поддержки бизнеса. Именно такой подход позволит увеличить объем несырьевого экспорта, открыть новые рынки для кыргызстанских производителей и укрепить позиции Кыргызской Республики в международной торговле", - подчеркнул Михаил Новосельцев.

По его словам, именно поэтому цифровизация экспортной деятельности становится одной из ключевых задач развития экономики.

Презентуя новые технологические решения на международной площадке, спикер подробно остановился на том, как именно ТПП КР планирует поддерживать отечественный бизнес:

"В рамках международного форума SCO Business & Industry Expo Kyrgyzstan 2026 была представлена концепция Экспортной B2B-платформы Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики - цифровой экосистемы, которая объединит производителей, покупателей, логистические компании, financial организации, экспертов по электронной коммерции, дизайнеров и государственные институты поддержки экспорта".

Михаил Новосельцев обратил внимание на то, что реальный экспорт - это гораздо больше, чем просто продажа товара, и объяснил, с какими скрытыми барьерами сталкиваются предприниматели:

"Многие считают, что достаточно найти покупателя за рубежом. На практике международная торговля значительно сложнее. Предприниматель сталкивается с вопросами сертификации продукции, международных платежей, подготовки экспортных контрактов, организации логистики, поиска надежных партнеров и сопровождения сделки. Именно эти сложности чаще всего становятся причиной отказа компаний от выхода на зарубежные рынки. Новая экспортная B2B-платформа создается именно для решения этих задач".

Говоря о внутреннем устройстве проекта, представитель ТПП КР подчеркнул, что они создают единую экосистему для экспортера, а не банальный сайт-витрину:

"Концепция платформы заключается не только в создании электронной витрины товаров. Она объединяет полный комплекс сервисов, необходимых современному экспортеру: каталог производителей и продукции; удобные способы оплаты; логистические решения; подготовку ключевых документов для международных сделок; аналитику и автоматизацию отчетности; консультации экспертов по электронной коммерции; взаимодействие с финансовыми организациями и институтами поддержки экспорта. Таким образом предприниматель получает не отдельный сервис, а полноценную цифровую инфраструктуру для ведения международного бизнеса".

По словам специалиста, главная цель проекта - увеличить экспорт Кыргызстана, сделав коммуникацию между странами максимально быстрой и современной:

"Основная идея проекта заключается в создании гибкой цифровой витрины товаров, производимых в Кыргызской Республике. Она позволит зарубежным покупателям быстро находить отечественных производителей и напрямую взаимодействовать с ними. При этом особое внимание уделяется удобству работы предпринимателей. Для упрощения коммуникации уже разработан специальный WhatsApp Bot, позволяющий получать необходимую информацию и сопровождение в максимально удобном формате".

Михаил Новосельцев также детально перечислил новые возможности для бизнеса и финансовые преимущества, которые получат местные фабрики и фермерские хозяйства:

"Платформа предоставляет производителям сразу несколько ключевых преимуществ. Прежде всего - это глобальная аудитория. Продукцию кыргызстанских компаний смогут увидеть потенциальные покупатели как внутри страны, так и за ее пределами. Второе преимущество - международное продвижение. Продвижение товаров будет осуществляться через рекламные кампании, международные выставки, партнерские организации и деловые сообщества. Третье - доступность платформы. Размещение продукции для производителей будет бесплатным, а комиссия предусмотрена только при успешном заключении сделки. Такой подход существенно снижает риски для бизнеса и делает экспорт доступным даже для небольших предприятий".

Резюмируя свое выступление, представитель Торгово-промышленной палаты напомнил, что цифровой экспорт - это неизбежный следующий этап развития экономики всей республики:

"Мировая торговля стремительно переходит в цифровой формат. Сегодня выигрывают не только те страны, которые производят качественную продукцию, но и те, кто умеет эффективно представить ее мировому рынку. Кыргызстан обладает высоким экспортным потенциалом в легкой промышленности, пищевой отрасли, сельском хозяйстве, переработке и других секторах экономики. Однако для реализации этого потенциала необходимы современные цифровые инструменты, которые сделают международную торговлю простой, понятной и доступной для каждого предпринимателя".