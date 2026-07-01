США передали Узбекистану передовые детекторы взрывчатки

США безвозмездно передали Узбекистану 12 современных газоанализаторов Leidos, предназначенных для выявления паров и следов взрывчатых веществ. Высокотехнологичное оборудование будет установлено во всех международных аэропортах республики для досмотра грузов. Точные сроки ввода техники в эксплуатацию пока не уточняются.

В компании Uzbekistan Airports подчеркнули, что использование новых газоанализаторов позволит существенно повысить эффективность процедур досмотра, усилить авиационную безопасность и обеспечить полное соответствие воздушных гаваней международным стандартам.

Поставки техники стали продолжением системного сотрудничества. Ранее, в начале июня, специалисты Uzbekistan Airports и Таможенного комитета Узбекистана прошли специализированное обучение в Международном аэропорту имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Программа была полностью посвящена вопросам безопасности грузовых авиаперевозок, таможенного администрирования и эффективного управления рисками.