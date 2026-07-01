Кыргызстан увеличил экспорт кукурузы на 22 процента

Кыргызстан нарастил экспорт кукурузы. Об этом свидетельствуют данные Нацстаткома КР.

По информации ведомства, с начала текущего года республика экспортировала 15 тысяч тонн кукурузы на сумму 1,4 млн долларов. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда объем поставок составил 12 тысяч тонн общей стоимостью 1,2 млн долларов.

Основными направлениями экспорта кыргызской кукурузы остаются шесть стран:

Россия Казахстан Узбекистан Афганистан Китай Таджикистан

Рост экспортных поставок свидетельствует о сохраняющемся спросе на кыргызскую сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках.