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Кыргызстан увеличил экспорт кукурузы на 22 процента

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстан нарастил экспорт кукурузы. Об этом свидетельствуют данные Нацстаткома КР.

По информации ведомства, с начала текущего года республика экспортировала 15 тысяч тонн кукурузы на сумму 1,4 млн долларов. Это на 22% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года, когда объем поставок составил 12 тысяч тонн общей стоимостью 1,2 млн долларов.

Основными направлениями экспорта кыргызской кукурузы остаются шесть стран:

  1. Россия
  2. Казахстан
  3. Узбекистан
  4. Афганистан
  5. Китай
  6. Таджикистан

Рост экспортных поставок свидетельствует о сохраняющемся спросе на кыргызскую сельскохозяйственную продукцию на внешних рынках.


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URL: https://www.vb.kg/459727
Теги:
Минсельхоз, сельское хозяйство, экспорт, Кыргызстан
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