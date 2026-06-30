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Кыргызстан завоевал 26 медалей на чемпионате Азии и Океании по самбо

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- Самуэль Деди Ирие
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Сборная Кыргызстана триумфально выступила на чемпионате Азии и Океании по самбо, который прошёл с 25 по 28 июня 2026 года в Маниле (Филиппины). В общей сложности кыргызстанские спортсмены завоевали 26 медалей: 8 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых.

Наши самбисты продемонстрировали высочайший уровень подготовки в различных весовых категориях. В соревнованиях принимали участие сильнейшие атлеты региона, разыгравшие награды в спортивном и боевом самбо среди мужчин, женщин, а также юниоров и юношей.

Этот успех позволил сборной Кыргызстана войти в тройку сильнейших команд континентального первенства, заняв третье место в общекомандном зачёте, и в очередной раз подтвердил лидирующие позиции страны в азиатском самбо.


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URL: https://www.vb.kg/459733
Теги:
самбо, Кыргызстан
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