Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.12 - 100.07

Жоэл Кожо стал футболистом наманганского "Навбахора"

338  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Нападающий национальной сборной Кыргызстана Жоэл Кожо официально вернулся в Суперлигу Узбекистана. 27-летний форвард подписал контракт с наманганским "Навбахором", о чём сообщила пресс-служба клуба. Детали и сроки соглашения между футболистом и клубом пока не разглашаются.

Переход в "Навбахор" знаменует для нападающего возвращение в большой футбол после длительной паузы. В октябре 2025 года, выступая на правах аренды за ферганский "Нефтчи" в матче против "Шуртана", Кожо получил серьезную травму крестообразных связок и выбыл из строя более чем на полгода. Пройдя процесс реабилитации в Кыргызстане, футболист полностью восстановился и готов усилить атакующую линию наманганской команды в предстоящем сезоне.

Жоэл Кожо родился 21 августа 1998 года в Аккре (Гана), однако имеет гражданство Кыргызстана и является ключевым форвардом кыргызской сборной. Узбекистанский чемпионат ему отлично знаком: в его карьере уже были выступления за кыргызстанские "Алай" (Ош) и "Дордой" (Бишкек), самаркандское "Динамо" (где он забил 8 голов в 24 матчах), тегеранский "Эстегляль" ("Истиклол") и ферганский "Нефтчи".

В "Навбахоре" рассчитывают, что подписание забивного форварда значительно поднимет атакующий потенциал команды и поможет клубу в борьбе за высокие места в Суперлиге.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459737
Теги:
Узбекистан, футбол, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  