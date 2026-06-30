Жоэл Кожо стал футболистом наманганского "Навбахора"

Нападающий национальной сборной Кыргызстана Жоэл Кожо официально вернулся в Суперлигу Узбекистана. 27-летний форвард подписал контракт с наманганским "Навбахором", о чём сообщила пресс-служба клуба. Детали и сроки соглашения между футболистом и клубом пока не разглашаются.

Переход в "Навбахор" знаменует для нападающего возвращение в большой футбол после длительной паузы. В октябре 2025 года, выступая на правах аренды за ферганский "Нефтчи" в матче против "Шуртана", Кожо получил серьезную травму крестообразных связок и выбыл из строя более чем на полгода. Пройдя процесс реабилитации в Кыргызстане, футболист полностью восстановился и готов усилить атакующую линию наманганской команды в предстоящем сезоне.

Жоэл Кожо родился 21 августа 1998 года в Аккре (Гана), однако имеет гражданство Кыргызстана и является ключевым форвардом кыргызской сборной. Узбекистанский чемпионат ему отлично знаком: в его карьере уже были выступления за кыргызстанские "Алай" (Ош) и "Дордой" (Бишкек), самаркандское "Динамо" (где он забил 8 голов в 24 матчах), тегеранский "Эстегляль" ("Истиклол") и ферганский "Нефтчи".

В "Навбахоре" рассчитывают, что подписание забивного форварда значительно поднимет атакующий потенциал команды и поможет клубу в борьбе за высокие места в Суперлиге.