Погода
$ 87.41 - 87.81
€ 99.12 - 100.07

47 млн 112 тыч. кВт·ч.: В КР зафиксирован рекорд потребления электричества

273  0
- Виктория Гунгер
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Как отмечается, вчера, 29 июня 2026 года, суточное потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана достигло уровня 47 миллионов 112 тысяч кВт·ч.

"Это самый высокий показатель, зафиксированный в летний период за всю историю! Для сравнения, в прошлом году, 29 июня 2025 года, этот показатель составлял около 40 миллионов кВт·ч.", - говорится в сообщении.

Основные причинами роста потребления называется:

  1. Строительство и ввод в эксплуатацию многоэтажных домов (ГИК), социальных и промышленных объектов.
  2. Ежегодное увеличение количества потребителей электроэнергии в среднем на 30 тысяч абонентов.

По информации ведомства, в настоящее время энергосистема страны работает в штатном режиме.

"В то же время ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения в условиях высоких нагрузок. ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" призывает граждан экономно использовать электроэнергию. Ведомство напоминает, что своевременное отключение неиспользуемых бытовых приборов и бережное отношение к электричеству позволяют каждому гражданину внести свой вклад в стабильную работу энергосистемы", - добавили в министерстве энергетики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459738
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  