47 млн 112 тыч. кВт·ч.: В КР зафиксирован рекорд потребления электричества

В Кыргызстане зафиксирован рекорд по летнему потреблению электроэнергии. Об этом сообщили в Министерстве энергетики.

Как отмечается, вчера, 29 июня 2026 года, суточное потребление электроэнергии в энергосистеме Кыргызстана достигло уровня 47 миллионов 112 тысяч кВт·ч.

"Это самый высокий показатель, зафиксированный в летний период за всю историю! Для сравнения, в прошлом году, 29 июня 2025 года, этот показатель составлял около 40 миллионов кВт·ч.", - говорится в сообщении.

Основные причинами роста потребления называется:

Строительство и ввод в эксплуатацию многоэтажных домов (ГИК), социальных и промышленных объектов. Ежегодное увеличение количества потребителей электроэнергии в среднем на 30 тысяч абонентов.

По информации ведомства, в настоящее время энергосистема страны работает в штатном режиме.

"В то же время ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" принимает все необходимые меры для обеспечения бесперебойного электроснабжения в условиях высоких нагрузок. ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" призывает граждан экономно использовать электроэнергию. Ведомство напоминает, что своевременное отключение неиспользуемых бытовых приборов и бережное отношение к электричеству позволяют каждому гражданину внести свой вклад в стабильную работу энергосистемы", - добавили в министерстве энергетики.