Акыйкатчы обеспокоена гибелью детей на реках и водоемах республики

Мы должны сделать все возможное для обеспечения безопасности детей. Акыйкатчы (Омбудсмен) КР Джамиля Джаманбаева призывает родителей и соответствующие государственные органы обеспечить безопасность детей во время летних каникул.

По словам омбудсмена, родители обязаны обеспечивать безопасность своих детей, уделять особое внимание их досугу и не оставлять несовершеннолетних без присмотра.

Джаманбаева отмечает, что в соответствии со статьей 17 Кодекса "О детях" обеспечение и защита прав и законных интересов детей являются обязанностью органов государственной исполнительной власти и органов местного самоуправления. Она также выражает соболезнования родителям детей, погибших в результате несчастных случаев.

В Аппарате омбудсмена напомнили, по информации МЧС КР, с начала года по республике утонули 41 человек, из них 13 – дети.

Только за последнюю неделю в Чуйской области утонули двое детей, а в Таласской области до сих пор ищут 15-летнего подростка, которого унесло течением реки.

В селе Чон-Токой в месте, где купался подросток не было предупреждающих знаков об опасности.

Она предлагает Министерству чрезвычайных ситуаций устанавливать предупреждающие таблички и ограждения во всех опасных местах возле рек и водоемов, а инспекциям по делам несовершеннолетних и другим ответственным службам - проводить разъяснительную работу среди детей и родителей.

Кроме того, Джаманбаева с особой тревогой восприняла информацию о гибели подростка в Оше на рабочем месте.

По информации УВД города Ош, поступившей в Институт Акыйкатчы, подросток работал в одном из кафе парка имени Токтогула. Согласно записям камер видеонаблюдения, он упал на землю после того, как прикоснулся к металлической конструкции навеса кафе. По предварительной информации, он умер от удара током.

Акыйкатчы подчеркивает необходимость обеспечения безопасных условий труда, особенно при привлечении к работе несовершеннолетних, а также призывает компетентные органы тщательно расследовать обстоятельства произошедшего и принять меры для недопущения подобных трагедий в будущем.

"Обеспечение и защита наилучших интересов ребенка закреплены в Конституции КР и являются одним из приоритетных направлений деятельности Института Акыйкатчы", - заявили там.

Напомним, Институт Акыйкатчы в 2024 году провел мониторинг в сфере обеспечения безопасности детей и выявил серьезные недостатки.

Как оказалось, от 70% до 100% учеников (в опросе участвовали 1214 детей) не осведомлены о правилах безопасного поведения на прудах, реках и водоемах.

По результатам комплексного мониторинга, проведенного Институтом Акыйкатчы Жогорку Кенеш принял постановление от 30 мая 2024 года и Кабинету Министров КР были даны поручения по обязательному обеспечению безопасности жизнедеятельности детей.