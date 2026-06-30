12 лет обучения. Кабмин утвердил стандарты для школ

Председатель Кабинета министров Адылбек Касымалиев подписал постановление, изменяющее нормативные акты в сфере общего образования для оптимизации нагрузки на школьников и фиксации перехода на 12-летнюю систему обучения.

Согласно документу, термин "ступень школьного образования" заменяется на "уровень общего образования". Теперь первый уровень (начальный) составит 6 лет, второй (базовый) - 3 года, третий (старший) - 3 года, а вместо привычных классов "6–9" и "10–11" вводятся "7–9" и "10–12" классы.

Учебный год по-прежнему будет начинаться в сентябре: его продолжительность для 1-х классов составит 32 недели, для 2-х классов - 33 недели, а для I–III уровней - не менее 34 недель без учета итоговой аттестации.

В течение года предусмотрено не менее 30 календарных дней каникул, летом школьники будут отдыхать не менее 14 недель, а для первых и вторых классов сохранятся дополнительные каникулы (две и одна неделя соответственно).

Продолжительность уроков в 1–2 классах составит 40 минут, с 3-го по 12-й класс - 45 минут.

Кроме того, школы теперь официально могут работать как по пятидневной, так и по шестидневной учебной неделе.

Постановление вступит в силу по истечении 10 дней со дня официального опубликования.