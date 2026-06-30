S&P Global Ratings присвоило MBANK максимально возможный рейтинг "B+/B"

Ведущее международное агентство S&P Global Ratings присвоило ОАО "Мбанк" кредитный рейтинг на уровне "B+/B".
Рейтинг "B+/B", это абсолютный максимум для банков Кыргызстана на сегодняшний день. MBANK официально достиг уровня рейтинга самого государства. Это событие подтверждает, что надежность банка, его технологии и стандарты работы получили высокую оценку от ведущего мирового рейтингового агентства.
Аналитики S&P Global Ratings выделили ключевые сильные стороны MBANK, у которого лидирующие позиции на рынке:
Комментируя получение международного рейтинга, Первый заместитель Председателя Правления по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев отметил:
"Присвоение рейтинга S&P Global Ratings - это официальное признание на мировом уровне результатов нашей многолетней работы. Полученный рейтинг подтверждает, что MBANK сочетает устойчивость традиционного банковского бизнеса с лидерством в цифровой трансформации, соответствуя высоким международным стандартам надежности, управления и финансовой устойчивости.
Сегодня MBANK не только следует лучшим мировым практикам, но и формирует новые стандарты развития банковской отрасли Кыргызстана, предлагая клиентам современные технологичные решения и создавая экосистему финансовых сервисов нового поколения".
Признание MBANK на международном уровне открывает для банка новые перспективы: от привлечения крупных зарубежных инвестиций до выхода отечественных технологий на мировые рынки. Это создает прочную основу для дальнейшего уверенного и динамичного развития MBANK, укрепляя его лидерские позиции на рынке.