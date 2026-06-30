S&P Global Ratings присвоило MBANK максимально возможный рейтинг "B+/B"

Ведущее международное агентство S&P Global Ratings присвоило ОАО "Мбанк" кредитный рейтинг на уровне "B+/B".

Рейтинг "B+/B", это абсолютный максимум для банков Кыргызстана на сегодняшний день. MBANK официально достиг уровня рейтинга самого государства. Это событие подтверждает, что надежность банка, его технологии и стандарты работы получили высокую оценку от ведущего мирового рейтингового агентства.

Аналитики S&P Global Ratings выделили ключевые сильные стороны MBANK, у которого лидирующие позиции на рынке:

Народное признание и финтех-лидерство: Являясь передовой цифровой финтех-экосистемой Кыргызстана, MBANK предлагает иновационные цифровые решения и клиентские сервисы, формируя новые стандарты банковского обслуживания. Банк обладает одним из самых узнаваемых брендов на финансовом рынке страны. Благодаря удобному мобильному приложению MBANK сформировал крупнейшую клиентскую базу и удерживает абсолютное лидерство по количеству пользователей. S&P Global Ratings ожидает, что банк продолжит укреплять свои лидерские позиции в розничном сегменте. Масштаб бизнеса и системная значимость: MBANK занимает лидирующее место на рынке кредитования страны с внушительным объемом портфеля в 105 млрд сомов. Эксперты S&P Global Ratings подчеркивают высокую системную значимость MBANK для финансовой системы Кыргызстана. Безопасность денег: Эксперты S&P подтвердили, что у банка огромный запас свободных средств и высокая ликвидность. Деньги клиентов находятся под надежной защитой, а сбалансированная бизнес-модель полностью страхует банк от любых рыночных рисков. Высокое доверие вкладчиков: Граждане и представители бизнеса выбирают MBANK для размещения своих сбережений - это один из ключевых рыночных индикаторов высокого доверия к бренду, его финансовой устойчивости и долгосрочной надежности. Инвестиции в будущее: Вся прибыль банка капитализируется и реинвестируются в развитие. Такой подход гарантирует непрерывное совершенствование цифровых технологий, усиление безопасности и создание надежной финансовой безопасности.

Комментируя получение международного рейтинга, Первый заместитель Председателя Правления по стратегическому и цифровому развитию MBANK Марат Торалиев отметил:

"Присвоение рейтинга S&P Global Ratings - это официальное признание на мировом уровне результатов нашей многолетней работы. Полученный рейтинг подтверждает, что MBANK сочетает устойчивость традиционного банковского бизнеса с лидерством в цифровой трансформации, соответствуя высоким международным стандартам надежности, управления и финансовой устойчивости. Сегодня MBANK не только следует лучшим мировым практикам, но и формирует новые стандарты развития банковской отрасли Кыргызстана, предлагая клиентам современные технологичные решения и создавая экосистему финансовых сервисов нового поколения".

Признание MBANK на международном уровне открывает для банка новые перспективы: от привлечения крупных зарубежных инвестиций до выхода отечественных технологий на мировые рынки. Это создает прочную основу для дальнейшего уверенного и динамичного развития MBANK, укрепляя его лидерские позиции на рынке.