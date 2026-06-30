Жайылский РЭС продолжает подготовку к осенне-зимнему периоду

В рамках подготовки к предстоящему осенне-зимнему периоду 2026–2027 годов Жайылский район электрических сетей (РЭС) Чуйского предприятия электрических сетей - филиала ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" проводит комплекс плановых ремонтных и профилактических мероприятий, направленных на обеспечение надежного и бесперебойного электроснабжения потребителей.

Как отмечается, по состоянию на 1 июня 2026 года работы выполняются в соответствии с утвержденной производственной программой.

В рамках ремонтной кампании выполнены:

Ремонт 33 трансформаторных подстанций из 84 запланированных (39,3%); Ремонт 37,8 км воздушных линий электропередачи 6–10 кВ из 50,89 км (74,3%); Ремонт 10 внутридомовых сетей, что составляет 100% годового плана.

Одновременно продолжается техническое обслуживание объектов электросетевого хозяйства:

Обслужено 257 трансформаторных подстанций (42,9%); 208,1 км воздушных линий 6–10 кВ (48,8%); 206,5 км воздушных линий 0,4 кВ (34,6%); 98 км кабельных линий 6–10 кВ, план выполнен на 100%

"Важной частью подготовки к ОЗП являются мероприятия по реконструкции и модернизации электрических сетей. На сегодняшний день в селе Джон-Арык заменены 69 деревянных опор на железобетонные и выполнена замена 2 км алюминиевого провода на современный самонесущий изолированный провод СИП-2. В селе Алтын установлены 23 железобетонные опоры. До конца года предусмотрены установка дополнительной трансформаторной подстанции мощностью 250 кВА в селе Тунук, а также продолжение работ по замене деревянных опор и реконструкции воздушных линий с применением провода СИП-2. На сегодняшний день полностью выполнены отдельные виды ремонтных и профилактических работ, а выполнение ремонта воздушных линий 6–10 кВ превышает 74% годового плана", - говорится в информации.

В Чуйском РЭС добавили, что реализация комплекса мероприятий позволит повысить надежность работы электрических сетей, снизить количество технологических нарушений и обеспечить стабильное электроснабжение потребителей Жайылского района в период максимальных нагрузок осенне-зимнего сезона 2026–2027 годов.

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