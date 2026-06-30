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Гостиница с депортированными из США венесуэльцами обрушилась в Венесуэле

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- Виктория Гунгер
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В Венесуэле во время землетрясения обрушилась гостиница с депортированными из США, сообщил американский телеканал АВС.

По его данным, на борту прибывшего утром 24 июня из США самолета находились 146 депортированных. Более 100 из них поселили в один из отелей, который расположен в 30 км от Каракаса в штате Ла-Гуайра.

Вечером того же дня в Венесуэле произошло землетрясение. Как сообщили АВС несколько родственников находившихся в отеле людей, часть из них погибла, также есть выжившие и пропавшие без вести.


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URL: https://www.vb.kg/459745
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