Гостиница с депортированными из США венесуэльцами обрушилась в Венесуэле

В Венесуэле во время землетрясения обрушилась гостиница с депортированными из США, сообщил американский телеканал АВС.

По его данным, на борту прибывшего утром 24 июня из США самолета находились 146 депортированных. Более 100 из них поселили в один из отелей, который расположен в 30 км от Каракаса в штате Ла-Гуайра.

Вечером того же дня в Венесуэле произошло землетрясение. Как сообщили АВС несколько родственников находившихся в отеле людей, часть из них погибла, также есть выжившие и пропавшие без вести.