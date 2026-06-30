На сегодняшний день по Кыргызстану зарегистрировано более 1800 дорожно-транспортных происшествий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель снизился на 40%, а число пострадавших в авариях сократилось на 43%. Об этом в прямом эфире программы "Элден собол" информагентства "Кабар" сообщил юрист ГУОБДД МВД КР Байказы Айтикул уулу.

По его словам, наиболее высокая динамика снижения аварийности отмечается в столице: в Бишкеке количество ДТП уменьшилось на 66%, а число получивших травмы - на 68%.

"Такие результаты - плод круглосуточной работы наших сотрудников и усиления профилактики в рамках задач, поставленных руководством. Огромную помощь в предупреждении аварий оказывает применение спецтехники, а также систем видеонаблюдения и контроля. Но главное, на сегодняшний день у водителей уже сформировалось четкое понимание ответственности. Все эти факторы в комплексе позволяют эффективно снижать аварийность на дорогах", - подчеркнул представитель.