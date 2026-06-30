Садыр Жапаров: "Проблемы, с которыми сталкиваются люди, годами не решаются"

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 30 июня, провел общереспубликанское совещание с полномочными представителями Главы государства в областях, мэрами Бишкека и Оша, руководителями правоохранительных и судебных органов в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области.

Открывая мероприятие, Президент выступил с речью, подчеркнув, что в современных условиях развития страны одной из ключевых задач является формирование эффективной системы государственной и муниципальной службы, способной своевременно и качественно реагировать на вызовы времени, обеспечивать открытость деятельности органов власти, подлинное служение народу и содействовать устойчивому развитию государства.

Глава государства отметил значительные успехи, которых за последние годы Кыргызстан добился в социально-экономическом развитии.

"Однако останавливаться на достигнутом нельзя. Доверие граждан к государству определяется прежде всего тем, насколько эффективно решаются проблемы, с которыми они сталкиваются в своей повседневной жизни", - подчеркнул Садыр Жапаров.- ""В поездках по районам я увидел, что во многих случаях речь шла о вопросах, которые можно было решить, просто создав соответствующую комиссию. Причем решить их можно было на областном, а порой даже на районном уровне. Вместо этого вы перекладываете ответственность друг на друга: прокуратура - на суд, суд - на ГКНБ, ГКНБ - на Министерство внутренних дел либо на губернатора. Именно в этом я увидел главную причину того, что многие конфликтные ситуации в областях и проблемы, с которыми сталкиваются простые люди, годами остаются нерешенными".

Глава государства отметил, что у представителей в областях есть все необходимые полномочия, однако на практике они не реализуются либо этому препятствуют определенные обстоятельства.

"С этого момента я предоставляю вам полную поддержку - словом, делом и в рамках закона, для реализации ваших полномочий. Не ждите, пока люди, как это было во время моих поездок по Нарынской и Ошской областям, будут сами приходить и жаловаться. Наоборот, сами ищите таких людей, приглашайте их, спрашивайте, какие у них есть проблемы. Координируйте работу всех соответствующих органов, а если потребуется, то создавайте комиссии и принимайте окончательные решения", - подчеркнул Садыр Жапаров.

В ходе совещания председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев и другие участники высказали свои мнения и предложения по теме мероприятия.