MBANK наградил победителей акции MPay новыми iPhone 17

MBANK определил более 30 обладателей новых смартфонов iPhone 17 в рамках акции платежного сервиса MPay. Масштабная кампания охватывает всю территорию страны и продлится до 20 августа 2026 года.

Технология MPay позволяет проводить оплаты даже при отсутствии интернет-соединения на смартфоне. Система работает через POS-терминалы MKassa и возвращает пользователям кешбэк до 10% с каждого чека. Это решение заменяет физические банковские карты, QR-коды и наклейки на корпусе телефона. Процесс оплаты проходит моментально и не требует ввода номера телефона или поиска сети.

Как принять участие?

Достаточно быть клиентом банка и оплатить покупку через MPay на сумму от 100 сомов.

Победителей определяют автоматически:

среди новых пользователей – каждый 1000-й, 2000-й и 3000-й клиент; среди действующих клиентов – каждая 30 000-ная, 60 000-ная и 90 000-ная транзакция.

В акции участвуют тысячи торговых точек по всей стране – от небольших магазинов у дома до крупных торговых центров. Победители уже есть не только в Бишкеке, но и в Оше и Джалал-Абаде. Они получили свои призы и поделились опытом использования сервиса в повседневной жизни.

"Я стоял в очереди, и вдруг пропал интернет. Тогда вспомнил, что MPay позволяет платить оффлайн. В итоге оплатил без проблем. По моему опыту, сервис работает быстрее QR-кодов. С QR ждешь лишние 2-3 секунды, пока телефон поймает фокус или пройдет обработка. С MPay все проще: подошел, приложил смартфон, и через секунду видишь, что оплата прошла", – поделился впечатлениями Нурэмир, ставший первым победителем акции.

Акция MPay продолжается, и впереди еще десятки розыгрышей. Чтобы принять участие, достаточно начать использовать смартфон как полноценный кошелек. Подробные правила и условия участия доступны по ссылке.

Внимание! MBANK никогда не запрашивает ваши персональные данные, включая номер карты, CVV-код, срок действия карты или записи экрана из мобильного приложения. Не передавайте эти сведения третьим лицам – их могут использовать в мошеннических целях.

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