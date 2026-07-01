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Кыргызстан и США обсудили развитие сотрудничества в сельском хозяйстве

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- Светлана Лаптева
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Заместитель председателя Кабинета министров - министр водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызстана Эрлист Акунбеков провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кыргызской Республике Лесли Вигери.

Как сообщили в Кабинете министров, стороны обсудили вопросы двустороннего торгово-экономического сотрудничества, уделив особое внимание развитию сельскохозяйственной отрасли.

В ходе переговоров были рассмотрены перспективы расширения экспорта кыргызской сельскохозяйственной продукции на американский рынок. В частности, речь шла о поддержке отечественных производителей при выходе на рынок США, включая вопросы сертификации продукции, соблюдения фитосанитарных требований, стандартов качества и современных требований к упаковке.

Кроме того, участники встречи отметили, что для повышения конкурентоспособности аграрного сектора необходимо дальнейшее внедрение современных технологий и обновление технической базы.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии сотрудничества и договорились поддерживать тесные рабочие контакты по вопросам взаимодействия в агропромышленной сфере.


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URL: https://www.vb.kg/459757
Теги:
Минсельхоз, США, Кыргызстан, посол
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