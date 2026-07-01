Иностранные боевики остаются одним из главных вызовов для властей Сирии

После смены власти в Сирии одной из ключевых проблем для нового руководства страны остается вопрос иностранных боевиков, участвовавших в многолетнем вооруженном конфликте. Если ранее их присутствие рассматривалось в контексте борьбы с прежним режимом, то теперь на первый план выходят вопросы их правового статуса, возможной интеграции или возвращения в страны происхождения. Об этом говорится в аналитическом материале научного сотрудника Центра центральноазиатских исследований Института Китая и современной Азии Ларисы Шашок.

По мнению автора, ситуация остается напряженной, о чем свидетельствуют события, произошедшие в мае в сирийской провинции Идлиб. Во время операции сил безопасности были задержаны несколько вооруженных лиц узбекского происхождения после вооруженного столкновения с представителями властей. Этот инцидент продемонстрировал сохраняющиеся противоречия между новым сирийским руководством и частью иностранных боевиков, ранее воевавших в составе различных вооруженных группировок.

Особое внимание в исследовании уделяется выходцам из стран Центральной Азии, многие из которых в разные годы присоединились к вооруженным формированиям, действовавшим в Сирии. Сегодня перед сирийскими властями стоит задача установить государственный контроль над всеми вооруженными группами и определить дальнейший правовой статус иностранных участников конфликта.

Эксперт отмечает, что отсутствие четких механизмов интеграции или возвращения таких лиц может способствовать росту напряженности и повышает риск их вовлечения в деятельность других экстремистских структур.

В материале также подчеркивается, что для государств Центральной Азии проблема сохраняет актуальность, поскольку часть граждан региона по-прежнему находится на территории Сирии без определенного правового статуса.

По мнению автора, совершенствование механизмов репатриации должно сопровождаться комплексной системой проверки причастности возвращающихся граждан к террористической деятельности, судебным преследованием в случаях, предусмотренных законодательством, а также программами социальной адаптации и психологической реабилитации.

В качестве примеров приводится опыт Казахстана и Узбекистана, которые ранее реализовали программы возвращения своих граждан из Сирии и Ирака. Как отмечается в исследовании, сочетание правовых процедур с мерами по реабилитации и социальной интеграции позволило этим странам снизить долгосрочные риски, связанные с радикализацией.

Автор приходит к выводу, что решение вопроса иностранных боевиков станет одним из факторов, который будет определять как внутреннюю стабильность Сирии, так и уровень региональной безопасности на Ближнем Востоке и в Центральной Азии.