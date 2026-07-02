Имамы города Манас прошли тест на знание основ ислама

В городе Манас состоялся тестовый экзамен для имамов всех местных мечетей, организованный по инициативе муфтия Кыргызстана Абдулазиза кары Закирова. Во время среза знаний оценивалась религиозная грамотность священнослужителей в вопросах фикха (мусульманского права). В частности, имамы сдавали тесты на знание правил совершения омовения, чтения намаза, соблюдения поста и других ключевых видов поклонения.

Как подчеркнули в Духовном управлении мусульман Кыргызстана (ДУМК), проведение подобных экзаменов преследует важную цель - системно повышать уровень религиозного образования имамов и укреплять их профессиональную ответственность. В муфтияте отмечают, что это напрямую влияет на качество работы с верующими, позволяя обеспечивать правильное и грамотное разъяснение норм ислама прихожанам на основе Корана, Сунны и ханафитского мазхаба.