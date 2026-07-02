Военнослужащая Минобороны КР завоевала Гран-при телепроекта

Военнослужащая Министерства обороны Кыргызстана сержант Чынара Суеркул кызы стала обладательницей Гран-при республиканского телепроекта "Аскер айымдар таймашы" ("Соревнование военнослужащих-женщин").

Как сообщили в оборонном ведомстве, проект был организован по инициативе Республиканского комитета солдатских матерей совместно с "7 каналом". В соревнованиях приняли участие представительницы различных силовых структур страны.

Министерство обороны представили военнослужащие войсковой части № 52870 - прапорщик Зиода Алибоева и сержант Чынара Суеркул кызы.

Испытания проходили в Иссык-Кульской области. Всего в состязаниях приняли участие 16 женщин-военнослужащих, которым предстояло преодолеть единую полосу препятствий, а также выполнить нормативы по боевой и физической подготовке.

По итогам соревнований сержант Чынара Суеркул кызы показала лучший результат и завоевала главный приз проекта - Гран-при.