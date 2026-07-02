Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 99.12 - 100.07

Военнослужащая Минобороны КР завоевала Гран-при телепроекта

178  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Военнослужащая Министерства обороны Кыргызстана сержант Чынара Суеркул кызы стала обладательницей Гран-при республиканского телепроекта "Аскер айымдар таймашы" ("Соревнование военнослужащих-женщин").

Как сообщили в оборонном ведомстве, проект был организован по инициативе Республиканского комитета солдатских матерей совместно с "7 каналом". В соревнованиях приняли участие представительницы различных силовых структур страны.

Министерство обороны представили военнослужащие войсковой части № 52870 - прапорщик Зиода Алибоева и сержант Чынара Суеркул кызы.

Испытания проходили в Иссык-Кульской области. Всего в состязаниях приняли участие 16 женщин-военнослужащих, которым предстояло преодолеть единую полосу препятствий, а также выполнить нормативы по боевой и физической подготовке.

По итогам соревнований сержант Чынара Суеркул кызы показала лучший результат и завоевала главный приз проекта - Гран-при.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459762
Теги:
Министерство обороны, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  