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Талантбек Иманов: "Я верю в Каракол. Верю в его будущее!"

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- Бакыт Басарбек
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Мэр города Каракол Талантбек Иманов обратился к жителям и гостям областного центра с теплым поздравлением по случаю Дня города. В своем обращении градоначальник подвел промежуточные итоги работы, поблагодарил караколльцев за вклад в развитие города и призвал к совместному созиданию.

Ниже приводим полный текст обращения главы города:

"Урматтуу караколдуктар! Кадырлуу мекендештер!

Сегодня - день нашего любимого Каракола.

Для кого-то это город, где он родился, где выросли или растут его дети. Для кого-то - место, куда всегда хочется возвращаться. Но для каждого из нас Каракол - это часть жизни.

Каракол меняется. Обновляются школы и детские сады, ремонтируются дворы и дороги, появляются новые open-space пространства. Это только начало, и впереди еще очень много работы. И я прекрасно понимаю, что доверие рождается не из обещаний, а из результата.

Для меня Каракол - это не просто город, которым мне доверили руководить…… Это город, который я искренне люблю. Поэтому все, что мы сегодня делаем - это не просто работа. Это ответственность перед вами и перед будущим нашего города.

И я не прошу вас просто верить. Я прошу только об одном - смотрите на то, что меняется вокруг. Оценивайте нас по делам. Подсказывайте, критикуйте. Потому что только вместе мы сможем сделать Каракол таким, каким он должен быть.

Я искренне благодарен каждому, кто любит наш город и вкладывает в него свои силы, свой труд, свою душу и каждый день делает Каракол лучше. Ведь большие перемены всегда начинаются с труда обычных людей.

Я верю в Каракол. Верю в его будущее! И больше всего я верю в его людей. Потому что именно люди делают город по-настоящему великим.

Кымбаттуу жердештер!

Караколубуз күн сайын көркүнө чыгып, өсүп-өнүгө берсин. Ар бир үйдө бакыт, ынтымак жана береке болсун. Балдарыбыз сыймыктанган, коноктор суктанган, жашоого ынгайлуу Караколду баарыбыз биргеликте куралы.

Суйуктуу шаарыбыздын туулган күнү кут болсун!

Майрамыңыздар менен!".


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URL: https://www.vb.kg/459766
Теги:
Каракол, Кыргызстан, Умный город
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