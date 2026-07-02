ФАО передала Кыргызстану мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) передала Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Минсельхозе Кыргызстана современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ стоимостью более 6,6 млн сомов. Оборудование предоставлено в рамках проекта CS FOR, реализуемого при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда.

Передача мобильной лаборатории направлена на развитие цифровой системы мониторинга и оценки состояния пастбищ, а также на повышение эффективности управления пастбищными ресурсами.

В состав лаборатории вошли внедорожник, мультиспектральный дрон, ноутбуки и компьютерная техника, солнечные панели, генератор, портативная система накопления энергии, а также полевое оборудование, необходимое для работы в труднодоступной горной местности.

Как отметили в ФАО, новое оборудование позволит специалистам оперативно проводить мониторинг пастбищ, выявлять деградированные участки, собирать и анализировать пространственные данные с помощью дронов и ГИС-технологий, а также принимать решения на основе современных методов оценки.

Во время церемонии ФАО и Служба ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает создание в Кыргызстане единой автоматизированной системы мониторинга и оценки пастбищ. Для этого существующие цифровые решения - база данных мониторинга, мобильное приложение и платформа "Электронный жайыт комитет" - будут объединены в единую систему.

Кроме того, проект предусматривает совершенствование цифровых инструментов и обучение специалистов работе с мультиспектральными дронами, спутниковыми снимками и платформами SEPAL, Earth Map и Collect Earth.

Представитель ФАО в Кыргызстане Олег Гучгельдыев отметил, что инициатива позволит развивать научно обоснованное управление пастбищами и принимать решения на основе достоверных данных. По его словам, 2026 год, объявленный ООН Международным годом пастбищных земель и пастбищных животноводов, призван привлечь внимание к роли пастбищ в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении биоразнообразия и адаптации к изменению климата.

Первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Илич Марсбек уулу подчеркнул, что пастбища являются одним из ключевых природных ресурсов Кыргызстана, а их сохранение и эффективное управление остаются приоритетом государственной политики.

Также сообщается, что в рамках проекта ФАО в пилотных районах страны уже созданы 27 общественных групп по управлению ландшафтами, которые помогают органам местного самоуправления проводить мониторинг, оценку и планирование устойчивого использования пастбищных ресурсов.