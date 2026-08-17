Сотни мигрантов снова пытаются прорваться в испанскую Сеуту

На границе Марокко с испанским эксклавом Сеута вновь обострилась ситуация. Сотни мигрантов пытаются попасть на испанскую территорию после появления в социальных сетях призывов к массовому переходу границы.

По данным МВД Марокко, правоохранители задержали как минимум 111 человек, пытавшихся нелегально проникнуть в Сеуту. Только двое из них оказались гражданами Марокко, остальные - выходцы из стран Африки к югу от Сахары.

Марокканская полиция использовала слезоточивый газ для разгона групп мигрантов примерно в трех километрах от границы.

Кроме того, в последние дни были задержаны более 60 человек. Их подозревают в распространении через социальные сети призывов к нелегальной миграции или содействии незаконному пересечению границы.

Испания усилила охрану

На фоне новой волны миграционного давления Испания усилила меры безопасности в Сеуте. Из материковой части страны в эксклав дополнительно направили 500 полицейских. В результате общая численность правоохранителей там превысила 1,6 тысячи человек.

На побережье также установили дополнительные заграждения, чтобы предотвратить попытки мигрантов попасть в Сеуту вплавь.

Нынешнее обострение произошло спустя несколько недель после крупного миграционного кризиса в конце июля. Тогда десятки тысяч людей пытались попасть в Сеуту с территории Марокко, в том числе вплавь, используя надувные круги и небольшие лодки.

Испанские власти ранее заявляли о намерении возвращать в Марокко мигрантов, не имеющих законных оснований для пребывания в стране.

Сеута и Мелилья - два испанских эксклава на северном побережье Африки и единственные сухопутные участки внешней границы Евросоюза на африканском континенте.