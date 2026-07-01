ФАО передала Кыргызстану мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ

Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) в рамках проекта "Секвестрация углерода посредством климатических инвестиций в леса и пастбища в Кыргызской Республике (CS FOR)", реализуемого при финансовой поддержке Зеленого климатического фонда (ЗКФ), передала Службе ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики современную мобильную лабораторию для мониторинга пастбищ общей стоимостью более 6,6 миллиона сомов. Об этом сообщили в организации.

Данная техническая помощь направлена на развитие современной цифровой системы мониторинга и оценки пастбищ в Кыргызстане, а также на укрепление потенциала по управлению пастбищными ресурсами.

Значение пастбищ и современные вызовы

Пастбища являются основой сельского хозяйства, обеспечивая источники дохода для тысяч семей. Вместе с тем деградация пастбищ приводит к сокращению кормовой базы, снижению продуктивности животноводства, ухудшению состояния почв и сокращению доходов сельского населения.

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций объявила 2026 год Международным годом пастбищных земель и пастбищных животноводов. Это решение мирового сообщества еще раз подчеркивает важнейшую роль пастбищ в обеспечении продовольственной безопасности, сохранении биоразнообразия, адаптации к изменению климата, а также в поглощении парниковых газов и накоплении углерода в почвах.

Передавая оборудование, Олег Гучгельдыев, Представитель ФАО в Кыргызской Республике подчеркнул, что данная инициатива создает основу для принятия решений на базе достоверных данных и укрепляет систему научно обоснованного управления пастбищами.

"ФАО играет ведущую роль в проведении Международного года пастбищных земель и пастбищных животноводов в сотрудничестве с другими соответствующими заинтересованными сторонами", – Олег Гучгельдыев, Представитель ФАО в Кыргызской Республике. "Эта глобальная инициатива призвана привлечь внимание к жизненно важной роли пастбищных земель и населения, занимающегося пастбищным животноводством, в устойчивом производстве продовольствия, рациональном использовании экосистем, смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним".

В состав переданной мобильной лаборатории входят служебный автомобиль повышенной проходимости, мультиспектральный дрон, ноутбуки и компьютерная техника, солнечные панели, генератор, портативная система накопления энергии, а также полевое оборудование: палатка, рюкзаки, стол и стулья и многое другое.

Это оборудование позволит специалистам оперативно и точно проводить мониторинг состояния пастбищ, своевременно выявлять деградированные участки, собирать и анализировать пространственные данные с использованием дронов и ГИС-технологий, развивать цифровую систему оценки пастбищ, эффективно проводить полевые исследования в труднодоступных горных районах и принимать научно обоснованные управленческие решения.

Развитие цифровой системы и сотрудничество

В рамках церемонии передачи мобильной лаборатории между ФАО и Службой ветеринарии, развития животноводства, пастбищ и кормов было подписано соглашение о сотрудничестве.

В рамках соглашения в Кыргызстане будет создана автоматизированная система мониторинга и оценки пастбищ. Для этого ранее разработанные цифровые инструменты: База данных мониторинга и оценки пастбищ, мобильное приложение и платформа "Электронный жайыт комитет", будут объединены в единую интегрированную цифровую систему.

Сотрудничество предусматривает три основных направления: обеспечение мобильной лаборатории современным оборудованием, совершенствование мобильного приложения, интеграцию всех цифровых инструментов и обучение специалистов на национальном и региональном уровнях, подготовку специалистов Службы проведению полевых мониторингов, использованию мультиспектральных дронов, анализу спутниковых снимков и применению цифровых платформ ФАО, таких как SEPAL, Earth Map и Collect Earth.

"Пастбища – стратегическое природное богатство Кыргызстана и основа развития животноводства. Именно поэтому научно обоснованный мониторинг, эффективное управление и защита пастбищ от деградации являются одним из приоритетных направлений работы государства", – подчеркнул Илич Марсбек уулу, первый заместитель министра водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики.

Кроме этого в рамках проекта ФАО в пилотных районах были созданы 27 общественных групп по управлению ландшафтами (ОГУЛ), которые оказывают поддержку органам местного самоуправления в проведении мониторинга, оценки, планирования и устойчивого управления пастбищными ресурсами.