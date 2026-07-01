Кыргызстан впервые примет матчи женской Лиги чемпионов Азии

Кыргызстан впервые примет матчи квалификационного раунда женской Лиги чемпионов Азии сезона-2026/27. Игры пройдут с 17 по 23 августа под эгидой Кыргызского футбольного союза.

Страну на турнире представит чемпион Кыргызстана 2025 года - "Илбирс", который поборется за выход в групповой этап главного клубного турнира Азии среди женских команд.

В квалификационном раунде примут участие команды из разных стран, однако лишь несколько из них получат путевки в основную стадию соревнований.

Для кыргызстанского футбола это станет вторым участием в женской Лиге чемпионов Азии. В прошлом сезоне страну представлял клуб "Азалия СИ", которому не удалось преодолеть квалификацию.

Жеребьевка квалификационного этапа состоится 2 июля, после чего определятся соперники "Илбирса" и расписание матчей.