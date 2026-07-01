Представители Кыргызстана приняли участие в заседании ОДКБ по ЧС

Представители России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана приняли участие в 17 заседании Координационного Совета по чрезвычайным ситуациям государств-членов ОДКБ. Об этом сообщает "Росконгресс".

"Государствам-членам ОДКБ необходимо принимать согласованные, коллективные меры по обеспечению безопасности наших стран и региона в целом от природных и техногенных катастроф. Задача ОДКБ - укрепление внешних рубежей организации, совершенствование сил и средств коллективного реагирования на новые вызовы и угрозы", - заявил глава МЧС Александр Куренков.

Как отметил советник президента России Антон Кобяков, 2026 год объявлен Годом единства народов РФ.

Он также подчеркнул необходимость обсуждения важнейших вопросов коллективной безопасности по отраслевой принадлежности.

Этой осенью в рамках председательства России в ОДКБ состоится первый Международный форум обеспечения коллективной безопасности. Мероприятие пройдет с 10 по 11 ноября в Москве.