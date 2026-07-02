Роберт Левандовски стал игроком "Чикаго Файр"

Польский нападающий Роберт Левандовски официально покинул "Барселону" и продолжит карьеру в американской MLS. Новым клубом одного из лучших форвардов мира стал "Чикаго Файр".

По информации зарубежных СМИ, 37-летний футболист подписал с клубом двухлетний контракт. Его годовая зарплата составит 20 миллионов долларов, что сделает Левандовски одним из самых высокооплачиваемых игроков лиги.

Переход звёздного нападающего стал одним из самых громких трансферов летнего межсезонья. После успешной карьеры в Европе, где он выступал за дортмундскую "Боруссию", "Баварию" и "Барселону", капитан сборной Польши попробует свои силы в чемпионате США.

Ожидается, что опыт и бомбардирские качества Левандовски помогут "Чикаго Файр" включиться в борьбу за высокие места в текущем сезоне MLS.