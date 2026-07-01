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Садыр Жапаров и Талантбек Иманов проверили реконструкцию парка в Караколе

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- Бакыт Басарбек
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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 июля, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом реконструкции парка имени А. С. Пушкина в городе Каракол. Об этом сообщает Аппарат главы КР.

Жапарову рассказали, что общая площадь парка составляет 7,5 гектара.

В рамках реконструкции возведены административное здание, амфитеатр, установлены восемь современных аттракционов, включая колесо обозрения и американские горки, построены каскадный и сухой фонтаны, детская игровая и скейт-площадки.


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URL: https://www.vb.kg/459778
Теги:
Каракол, президент, Кыргызстан
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