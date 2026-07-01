Садыр Жапаров и Талантбек Иманов проверили реконструкцию парка в Караколе

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров сегодня, 1 июля, в ходе рабочей поездки в Иссык-Кульскую область ознакомился с ходом реконструкции парка имени А. С. Пушкина в городе Каракол. Об этом сообщает Аппарат главы КР.

Жапарову рассказали, что общая площадь парка составляет 7,5 гектара.

В рамках реконструкции возведены административное здание, амфитеатр, установлены восемь современных аттракционов, включая колесо обозрения и американские горки, построены каскадный и сухой фонтаны, детская игровая и скейт-площадки.