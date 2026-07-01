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Кыргызстанский бегун обновил рекорд турнира Qosanov Memorial

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- Самуэль Деди Ирие
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Кыргызстанский легкоатлет Нурсултан Кенешбеков завоевал золотую медаль на международном турнире по легкой атлетике Qosanov Memorial, который прошел в Шымкенте (Казахстан).

В забеге на 1500 метров спортсмен уверенно лидировал с первых метров дистанции и финишировал первым, показав результат 3:43,5. Этот результат стал новым рекордом турнира.

Соревнования собрали более 250 участников из 11 стран. Кыргызстан в данной дисциплине представляли пять спортсменов.

Победа Кенешбекова стала одним из ключевых достижений кыргызстанской команды на этом международном старте.


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URL: https://www.vb.kg/459779
Теги:
легкая атлетика, Кыргызстан
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