Серена Уильямс избежала штрафа в 50 000 долларов за бойкот прессы

Американская теннисистка Серена Уильямс не будет оштрафована организаторами Уимблдона за отказ от участия в обязательной послематчевой пресс-конференции после поражения в первом круге.

Напомним, 44-летняя легенда мирового тенниса приняла специальное приглашение (wild card) и провела свой первый официальный одиночный матч с 2022 года. В напряжённом трёхсетовом поединке на Центральном корте Уильямс-младшая уступила австралийке Майе Джойнт.

После завершения встречи семикратная чемпионка турнира отказалась от общения с прессой, что по регламенту соревнований "Большого шлема" грозило ей дисциплинарными санкциями и крупным денежным штрафом - до 50 000 долларов.

Однако Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета (AELTC) принял решение не применять к спортсменке штрафные санкции. Как пояснил агент теннисистки, причиной пропуска медиа-обязанностей стала травма правого колена, полученная Сереной в конце первого сета. Организаторы сочли причину уважительной, учтя и то, что американка передала официальное письменное заявление со словами благодарности болельщикам сразу после игры.