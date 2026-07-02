Строительство очистных сооружений в Караколе выполнено на 90%

В Караколе завершается строительство новых канализационных очистных сооружений. Готовность объекта достигла 90%, а его проектная мощность составит 12 тысяч кубометров сточных вод в сутки. Об этом сообщили в Департаменте развития питьевого водоснабжения и водоотведения при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности КР.

Ввод объекта в эксплуатацию позволит значительно повысить уровень экологической безопасности Каракола и снизить нагрузку на биосферную территорию озера Иссык-Куль.

Новые очистные сооружения будут работать по современному многоступенчатому циклу очистки сточных вод, соответствующему международным экологическим стандартам.

На первом этапе предусмотрена механическая очистка. Она включает автоматизированную приемную камеру, решетки грубой и тонкой очистки, а также аэрируемые песколовки и жироловки, которые удаляют твердые отходы, песок и жировые примеси.

Затем сточные воды проходят биологическую очистку по технологии A2O. Она основана на использовании активного ила и сочетает анаэробную, бескислородную и аэробную стадии, что позволяет эффективно удалять органические загрязнения, а также соединения азота и фосфора.

Все основные технологические процессы будут работать в автоматическом режиме. Управление оборудованием, включая воздуходувки и распределение стоков, интегрировано в цифровую систему SCADA, которая обеспечивает постоянный мониторинг и контроль работы очистных сооружений.

На заключительном этапе очищенная вода будет проходить обеззараживание с использованием гипохлорита натрия на современном насосно-фильтрационном комплексе.

В Министерстве отмечают, что реализация проекта станет важным шагом в модернизации коммунальной инфраструктуры Каракола и поможет обеспечить надежную защиту экосистемы озера Иссык-Куль от загрязнения сточными водами.