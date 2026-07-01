"Кыргызфильм" и "Кыргызсериал" приняли участие в кинофоруме стран ЦА

РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств – участников СНГ организовало в городе Алматы в Казахстане Кинофорум государств – участников Содружества Независимых Государств "Центральная Азия+". Об этом говорится на сайте Исполнительного Комитета СНГ.

Как отмечается, масштабное мероприятие проводилось впервые и в год 35-летия образования Содружества Независимых Государств.

В качестве спикеров на кинофоруме выступили более 20 представителей России, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В программу мероприятия вошли две деловые сессии в "Доме Дружбы", включающие ряд вопросов из актуальной повестки кинопроизводства с участием ключевых представителей индустрии от шести стран СНГ, и показы разножанровых фильмов стран-участниц в кинотеатре "Арман"", - сообщается в информации.

"Кинофорум "Центральная Азия+" стал значимым событием, способствовавшим углублению культурного взаимодействия между государствами – участниками Содружества Независимых Государств.

"В рамках форума было обеспечено укрепление межгосударственного сотрудничества и продвижение совместных инициатив в области кинематографии, продемонстрировано многообразие культурного наследия стран‑участниц, а также создана площадка для обмена профессиональным опытом и перспективными идеями, призванными содействовать развитию национальных киноиндустрий", - об этом заявила Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

В состав делегации из Российской Федерации вошли: генеральный директор РОСКИНО Эльза Антонова, в формате видеосвязи заместитель генерального директора "Газпром-Медиа Холдинга" Борис Ханчалян, заместитель генерального директора "Санкт-Петербургской студии документальных фильмов" (Лендок) Елена Дементова, начальник Службы международных связей и проката "Киноконцерна "Мосфильм" Елена Орел, режиссер Игорь Волошин.

Делегацию из Республики Казахстан представили: председатель правления

Государственного центра поддержки национального кино Курманбек Жумагали, исполняющий обязанности Президента "Национальной киностудии "Казахфильм" Айдар Омаров и другие.

Участниками делегации из Кыргызской Республики стали: директор Национальной киностудии "Кыргызфильм" Максат Жумаев, директор Государственного киноцентра "Кыргызтасмасы" Улукбек Бегалы уулу, директор творческо-производственного объединения "Кыргызсериал" Эрмек Амантур уулу, председатель Союза Кинематографистов Кыргызстана и народный артист Кыргызстана Бусурман Одуракаев.

Республику Таджикистан представил первый заместитель директора Государственного учреждения "Точикфильм" Толиб Рахматуллоев.

Делегацию из Туркменистана возглавил председатель объединения "Туркменфильм" Мамметназар Сапармырадов.

Участниками делегации из Республики Узбекистан стали: директор киноконцерна "Узбекфильм" Баходыр Мухамедов, руководитель международного Центра развития кинематографии Агентства кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан Сайёра Худайбердиева, начальник пресс-службы Агентства кинематографии при Министерстве культуры Республики Узбекистан Сайфулло Раджабов, режиссеры Хилол Насимов и Жамолиддин Кузибоев.

Организаторы дополнили, что кинофорум "Центральная Азия+" направлен на укрепление межкультурного сотрудничества и диалога стран-участниц, которые позволят всесторонне развивать как киноиндустрии стран СНГ, так и совместное кинопроизводство, продвигая общие и важные для наших стран ценности.