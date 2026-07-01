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Стас Михайлов посетил Свято-Троицкую церковь Каракола

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- Бакыт Басарбек
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Народный артист России Стас Михайлов во время пребывания в Караколе посетил Свято-Троицкую церковь - один из старейших православных храмов Кыргызстана, являющийся памятником архитектуры конца XIX века. Здесь хранится одна из главных православных святынь страны - чтимый список Тихвинской иконы Божией Матери.

Настоятель храма отец Алексей провел для известного артиста экскурсию, рассказав об уникальной истории церкви, пережившей разрушительное землетрясение, годы закрытия в советский период и последующее возрождение. Особое внимание было уделено Тихвинской иконе Божией Матери, которая уже многие десятилетия является местом паломничества верующих со всего Кыргызстана и из-за его пределов.

Стас Михайлов с большим интересом познакомился с историей святыни, осмотрел внутреннее убранство храма и поставил свечу, поблагодарив за теплый прием и возможность прикоснуться к духовному наследию Каракола.

Уже сегодня вечером артист станет главным гостем праздничного концерта, посвященного Дню города Каракола. Вместе с группой "Город 312" он выступит на главной площади имени Чингиза Айтматова. Концерт начнется в 18:00, вход для жителей и гостей города свободный.


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URL: https://www.vb.kg/459790
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