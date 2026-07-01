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Эвандер Холифилд поделился секретами чемпионского долголетия в Кыргызстане

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- Алина Мамаева
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Во время визита в Кыргызстан легендарный боксер, абсолютный чемпион мира Эвандер Холифилд принял участие в неформальной встрече с Маратом Маматалиевым, Дастаном Бекешевым, Балбаком Тулобаевым и Шайлообеком Атазовым. Эта встреча стала одной из первых в насыщенной программе пребывания легендарного спортсмена в стране. В ходе беседы участники обсудили развитие бокса, поддержку детского спорта, международное сотрудничество и продвижение Кыргызстана как площадки для проведения крупных спортивных мероприятий, а также рассказали гостю о кыргызских традициях, культуре гостеприимства и особом отношении к воспитанию молодого поколения.

Постепенно разговор вышел далеко за рамки спорта, затронув тему того, как сохранить интерес к жизни после достижения всех возможных вершин. Депутат Дастан Бекешев признался, что считает именно это самым сложным испытанием, и спросил: "Я уже четырежды избирался депутатом. Вы - абсолютный чемпион мира. Мне кажется, самое сложное - сохранить интерес к жизни, когда ты уже многого добился. Как вам это удается?". Эвандер Холифилд ответил, что секрет заключается в постоянном движении вперед, поиске своего дела и упорстве, отметив огромную роль своей мамы, которая всегда поддерживала его и не позволяла отказаться от мечты. После этого чемпион с улыбкой добавил шутку, вызвавшую улыбки у всех присутствующих: "А вам нужно избраться депутатом в пятый раз, чтобы побить мой рекорд".

Не менее оживленным получилось и обсуждение природы Кыргызстана с депутатом Балбаком Тулобаевым, который рассказал гостю о главных богатствах страны - чистом горном воздухе и экологически чистых продуктах, включая мясо, молочную продукцию, овощи и фрукты. Эвандер Холифилд с интересом выслушал этот рассказ, подчеркнув, что качественное питание играет огромную роль в жизни каждого профессионального спортсмена, а возможность употреблять натуральные продукты - это большое преимущество для здоровья и спортивного долголетия. В результате встреча, прошедшая в неформальной атмосфере, стала одной из самых живых в программе визита легендарного чемпиона.


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URL: https://www.vb.kg/459794
Теги:
бокс, США, Кыргызстан
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