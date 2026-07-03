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Джанни Инфантино раскритиковали за частые перелёты во время ЧМ-2026

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- Самуэль Деди Ирие
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Президент ФИФА Джанни Инфантино столкнулся с критикой из-за интенсивных авиаперелётов во время чемпионата мира 2026 года, проходящего в США, Канаде и Мексике.

По данным BBC, за первые 16 дней турнира глава ФИФА совершил 27 перелётов на частном самолёте, посетив 24 матча. Сообщается, что общее время, проведённое им в воздухе, превысило 66 часов, а суммарная дистанция полётов составила около 50 122 километров. В отдельные дни Инфантино выполнял до трёх рейсов, перемещаясь между городами-хозяевами турнира.

Самым дальним перелётом стал маршрут Ванкувер - Майами протяжённостью около 4500 километров. Такая сложная логистика объясняется масштабом турнира, который впервые в истории проводится в трёх странах и охватывает рекордное количество городов.

Однако активность главы ФИФА вызвала резкую реакцию в социальных сетях и среди климатических экспертов. По оценкам экологов, выбросы углекислого газа от его перелётов за этот период сопоставимы с годовым углеродным следом 78 человек.

Критики также обратили внимание на очевидное противоречие между действиями чиновника и предыдущими заявлениями Инфантино о необходимости устойчивого развития и климатической ответственности в мировом спорте.

Инфантино возглавляет ФИФА с 2016 года. Чемпионат мира 2026 года стал первым турниром с участием 48 сборных и проходит одновременно в трёх странах Северной Америки.


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URL: https://www.vb.kg/459795
Теги:
ФИФА, футбол, чемпионат мира
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