КРСУ откроет 1-й в КР Академический центр кыргызского языка и Манасоведения

Кыргызско-Российский Славянский университет последовательно реализует программу стратегического развития, основанную на лучших практиках ведущих мировых университетов. Одним из ключевых направлений преобразований становится укрепление национальной гуманитарной составляющей образования и создание новых академических площадок для развития кыргызского языка, культуры и науки.

Следуя современным международным моделям управления университетами, КРСУ переходит от факультетской структуры к институтской системе. Такой подход позволяет объединять образование, науку и экспертные компетенции в крупных академических структурах, способных эффективнее решать задачи подготовки кадров, научных исследований и международного сотрудничества.

Результативность выбранного курса подтверждают позиции университета в мировом рейтинге QS World University Rankings. По итогам рейтинга КРСУ вошел в группу 901-950, занял второе место среди вузов Кыргызстана и вошел в тройку лучших университетов республики. Кроме того, университет успешно прошел институциональную аккредитацию независимого агентства EdNet сроком на пять лет, подтвердив соответствие международным требованиям к качеству образования, системе управления и стратегическому развитию.

Одним из ключевых результатов преобразований станет создание Академического центра кыргызского языка и Манасоведения - первого и пока единственного в Кыргызской Республике специализированного академического центра такого формата.

Центр войдет в состав социо-гуманитарного института и объединит образовательную, научную, методическую и исследовательскую деятельность по дисциплинам, которые изучают все студенты бакалавриата и специалитета КРСУ: кыргызский язык, историю Кыргызстана, географию Кыргызстана и Манасоведение.

Создание центра означает переход к новой модели развития кыргызского языка и национального культурного наследия. Формируется самостоятельная академическая структура с более широкими возможностями для научных исследований, подготовки специалистов, разработки образовательных программ, реализации международных проектов и продвижения кыргызского языка в академическом пространстве.

Академический центр возглавит известный кыргызский ученый Талантаалы Бакчиев - кандидат филологических наук по специальности "Кыргызская литература", доктор филологических наук по специальности "Фольклористика", один из ведущих исследователей эпоса "Манас", обладатель нагрудного знака "Отличник культуры Кыргызской Республики" и Почетной грамоты Президента Кыргызской Республики, удостоенный государственных и ведомственных наград за значительный вклад в сохранение, изучение и популяризацию национального эпоса "Манас".

По словам Талантаалы Бакчиева, создание Академического центра открывает новые возможности для комплексного развития кыргызского языка, отечественной гуманитарной науки и национального духовного наследия.

"Создание Академического центра кыргызского языка и Манасоведения - важный этап в развитии гуманитарной науки Кыргызстана. Центр станет площадкой для системного изучения эпоса "Манас", развития отечественной школы манасоведения и эпосоведения, подготовки новых исследователей, преподавателей и специалистов. Особое внимание будет уделено развитию кыргызского языка как языка науки, образования и профессиональной коммуникации, совершенствованию методик его преподавания, в том числе для иностранных обучающихся. В условиях активного развития туризма важным направлением станет подготовка, в том числе гидов, способных профессионально представлять историю, культуру и эпическое наследие Кыргызстана иностранным гостям. Центр станет точкой притяжения для ученых, студентов и исследователей, будет способствовать укреплению национальной идентичности, развитию академической науки и сохранению нематериального культурного наследия кыргызского народа"

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Создание центра позволит объединить научный потенциал преподавателей различных направлений, расширить исследовательскую деятельность, развивать международные проекты в сфере билингвального образования, создавать современные учебные материалы, проводить научные конференции и реализовывать программы академической мобильности.

Еще одним этапом развития станет создание в главном корпусе университета кыргызского и российского образовательных пространств общей площадью более 460 квадратных метров. Современные мультимедийные площадки будут использоваться для проведения образовательных, научных, культурных и общественных мероприятий, международных конференций, выставок, лекций и встреч представителей науки, образования, бизнеса и экспертного сообщества.