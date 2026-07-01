День Каракола: мэр вручил награды почетным гражданам и долгожителям

Сегодня, 1 июля, Каракол празднует важную историческую дату - 157-летие со дня основания. Главным и самым трогательным событием этого праздничного дня стала торжественная церемония награждения жителей, чей труд, талант и преданность родному краю формируют облик и будущее города.

Награды выдающимся караколцам лично вручил мэр города Талантбек Иманов. Обращаясь к собравшимся, глава муниципалитета подчеркнул, что именно благодаря таким людям укрепляется авторитет Каракола, бережно сохраняются его лучшие традиции и открываются новые возможности для будущих поколений.

Почетные граждане города Каракол

Это одна из высших наград города, которая присуждается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную общественную деятельность. Звание получили:

Гульмира Дюшеевна Джапарова Сайфулла Нурмухамедович Абдуллаев Токтобубу Мусаевна Мусурабаева Элдияр Элеманович Кененсаров

Супружеские пары, прожившие долгую совместную жизнь

Джаныш Райевич Джеембаев и Гульсайра Бейшеновна Орозалиева - 60 лет совместной жизни; Мукталип Исаев и Зыйнакул Усупбаевна Асыпбаева - 58 лет совместной жизни; Кубанычбек Асанович Булатов и Анаргуль Мухамедовна Омуралиева - 51 год совместной жизни.

Долгожители

Зина Шеримбекова (1929 года рождения); Какен Бокеева (1930 года рождения); Жумакан Мамбетова (1935 года рождения); Анаргуль Эликбаевна Мукашева (1942 года рождения).

За вклад в развитие города, бизнес и спорт

Айнура Акылбековна Талипова - руководитель клининговой компании "Жаркыра". Участница программы "Социальный контракт" 2022 года, которая успешно развила свой бизнес; Бек Нурбеков - предприниматель (ОО "Толгонай эне"), который занимается изготовлением и обеспечением города юртами; Нуржигит Дюшебаев - тренер по боксу, мастер спорта КР международного класса; Бейшен Сабатаров - тренер.

Обладатели "Золотого сертификата"