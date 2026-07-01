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День Каракола: мэр вручил награды почетным гражданам и долгожителям

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 1 июля, Каракол празднует важную историческую дату - 157-летие со дня основания. Главным и самым трогательным событием этого праздничного дня стала торжественная церемония награждения жителей, чей труд, талант и преданность родному краю формируют облик и будущее города.

Награды выдающимся караколцам лично вручил мэр города Талантбек Иманов. Обращаясь к собравшимся, глава муниципалитета подчеркнул, что именно благодаря таким людям укрепляется авторитет Каракола, бережно сохраняются его лучшие традиции и открываются новые возможности для будущих поколений.

Почетные граждане города Каракол

Это одна из высших наград города, которая присуждается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную общественную деятельность. Звание получили:

  1. Гульмира Дюшеевна Джапарова
  2. Сайфулла Нурмухамедович Абдуллаев
  3. Токтобубу Мусаевна Мусурабаева
  4. Элдияр Элеманович Кененсаров

Супружеские пары, прожившие долгую совместную жизнь

  1. Джаныш Райевич Джеембаев и Гульсайра Бейшеновна Орозалиева - 60 лет совместной жизни;
  2. Мукталип Исаев и Зыйнакул Усупбаевна Асыпбаева - 58 лет совместной жизни;
  3. Кубанычбек Асанович Булатов и Анаргуль Мухамедовна Омуралиева - 51 год совместной жизни.

Долгожители

  1. Зина Шеримбекова (1929 года рождения);
  2. Какен Бокеева (1930 года рождения);
  3. Жумакан Мамбетова (1935 года рождения);
  4. Анаргуль Эликбаевна Мукашева (1942 года рождения).

За вклад в развитие города, бизнес и спорт

  1. Айнура Акылбековна Талипова - руководитель клининговой компании "Жаркыра". Участница программы "Социальный контракт" 2022 года, которая успешно развила свой бизнес;
  2. Бек Нурбеков - предприниматель (ОО "Толгонай эне"), который занимается изготовлением и обеспечением города юртами;
  3. Нуржигит Дюшебаев - тренер по боксу, мастер спорта КР международного класса;
  4. Бейшен Сабатаров - тренер.

Обладатели "Золотого сертификата"

  1. Иса Мамытов - Иссык-Кульский лицей имени Х. Карасаева;
  2. Согдиана Мурадуллаева - НОК "Школа Ломоносова";
  3. Бегимай Жыргалова - НОК "Школа Ломоносова";
  4. Айбийке Турсункожоева - НОК "Школа Ломоносова".


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URL: https://www.vb.kg/459798
Теги:
Иссык-Кульская область, Каракол, награда
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