День Каракола: мэр вручил награды почетным гражданам и долгожителям

Сегодня, 1 июля, Каракол празднует важную историческую дату - 157-летие со дня основания. Главным и самым трогательным событием этого праздничного дня стала торжественная церемония награждения жителей, чей труд, талант и преданность родному краю формируют облик и будущее города.
Награды выдающимся караколцам лично вручил мэр города Талантбек Иманов. Обращаясь к собравшимся, глава муниципалитета подчеркнул, что именно благодаря таким людям укрепляется авторитет Каракола, бережно сохраняются его лучшие традиции и открываются новые возможности для будущих поколений.
Почетные граждане города Каракол
Это одна из высших наград города, которая присуждается за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и активную общественную деятельность. Звание получили:
- Гульмира Дюшеевна Джапарова
- Сайфулла Нурмухамедович Абдуллаев
- Токтобубу Мусаевна Мусурабаева
- Элдияр Элеманович Кененсаров
Супружеские пары, прожившие долгую совместную жизнь
- Джаныш Райевич Джеембаев и Гульсайра Бейшеновна Орозалиева - 60 лет совместной жизни;
- Мукталип Исаев и Зыйнакул Усупбаевна Асыпбаева - 58 лет совместной жизни;
- Кубанычбек Асанович Булатов и Анаргуль Мухамедовна Омуралиева - 51 год совместной жизни.
Долгожители
- Зина Шеримбекова (1929 года рождения);
- Какен Бокеева (1930 года рождения);
- Жумакан Мамбетова (1935 года рождения);
- Анаргуль Эликбаевна Мукашева (1942 года рождения).
За вклад в развитие города, бизнес и спорт
- Айнура Акылбековна Талипова - руководитель клининговой компании "Жаркыра". Участница программы "Социальный контракт" 2022 года, которая успешно развила свой бизнес;
- Бек Нурбеков - предприниматель (ОО "Толгонай эне"), который занимается изготовлением и обеспечением города юртами;
- Нуржигит Дюшебаев - тренер по боксу, мастер спорта КР международного класса;
- Бейшен Сабатаров - тренер.
Обладатели "Золотого сертификата"
- Иса Мамытов - Иссык-Кульский лицей имени Х. Карасаева;
- Согдиана Мурадуллаева - НОК "Школа Ломоносова";
- Бегимай Жыргалова - НОК "Школа Ломоносова";
- Айбийке Турсункожоева - НОК "Школа Ломоносова".