Солнечные панели на многоэтажках: готов ли Кыргызстан?

Пока Кыргызстан ищет пути решения энергетического дефицита, Россия сделала еще один шаг в развитии "зеленой" энергетики. Там приняли закон, который разрешает устанавливать солнечные панели на крышах многоквартирных домов. Теперь жильцы смогут использовать эту электроэнергию для общедомовых нужд, а излишки - продавать в сеть.

Для Кыргызстана эта тема особенно актуальна. Страна не первый год сталкивается с нехваткой электричества, а власти постоянно говорят о важности альтернативных источников энергии. Возникает логичный вопрос: можно ли сегодня установить солнечные панели на крыше обычной многоэтажки в Бишкеке? Ответ - да, но есть важные нюансы.

Что изменилось в России

Новый российский закон открывает крыши многоэтажек для производства электричества. Предполагается, что солнечные панели обеспечат работу лифтов, освещение подъездов и дворов, насосов, систем видеонаблюдения и домофонов. Если энергии будет больше, чем нужно дому, ее можно продать в общую сеть.

Правда, правительству РФ еще предстоит утвердить четкий порядок: определить, кому будет принадлежать оборудование, как именно жильцы должны принимать решение об установке, кто будет его обслуживать и как распределять полученный доход.

А что в Кыргызстане?

Многие считают, что в нашей стране ставить солнечные панели на многоэтажки запрещено. На самом деле это не так. У нас действует Закон "О возобновляемых источниках энергии", а в 2024 году обновились и строительные нормы. Они официально разрешают размещать на крышах инженерное оборудование, включая солнечные батареи. То есть закон этого не запрещает.

Тогда почему крыши пустуют? Главная проблема - юридическая. Крыша дома принадлежит всем собственникам квартир одновременно. И сегодня в нашем законодательстве просто нет ответов на ключевые вопросы:

Установка солнечной электростанции на крыше или территории многоквартирного дома находится исключительно в компетенции общего собрания собственников помещений, поскольку крыша и придомовая территория юридически являются общим имуществом всех жильцов. Ни председатель ТСЖ, ни управляющая компания не имеют права принять такое решение единолично.

Для одобрения проекта потребуется собрать не менее 2/3 (66,7%) голосов от общего числа всех собственников в доме, так как установка оборудования квалифицируется как реконструкция, модернизация или передача части общего имущества в пользование.

Собственником оборудования автоматически становятся все владельцы квартир в доме (на правах общей долевой собственности), если станция покупалась за счет средств жильцов, целевых сборов или накопительного фонда. Если же СЭС устанавливал сторонний инвестор по энергосервисному контракту, то до момента окупаемости оборудование остается в его собственности. При этом за текущее обслуживание, чистку панелей и безопасность станции отвечает управляющая организация (УК или ТСЖ) либо нанятая ими профильная подрядная служба.

Произведенную электроэнергию технически и юридически проще всего направлять на оплату общедомовых нужд - освещение подъездов, работу лифтов, насосов и придомового освещения. Солнечная станция подключается к общедомовому узлу учета, выработанные киловатты замещают сетевое электричество, и в результате суммы в платежках жильцов за ОДН снижаются.

Продавать излишки электроэнергии в общую энергосистему тоже можно, если в стране действует закон о микрогенерации. Для этого управляющая компания или ТСЖ заключают договор с местным энергосбытом и устанавливают двунаправленный счетчик. Деньги, полученные от продажи излишков энергии в сеть, поступают на счет дома и могут расходоваться на его благоустройство, ремонт или дальнейшее снижение коммунальных тарифов.

Именно эти механизмы сейчас начинает создавать Россия.

Что это может дать жильцам?

Если представить обычную многоэтажку в Бишкеке, то солнечные панели могли бы полностью обеспечивать бесплатным током лифты, свет в подъездах и во дворе, насосы для воды, домофоны и видеокамеры.

Это заметно снизило бы расходы на общедомовые нужды (ОДН), которые люди платят каждый месяц. А в масштабах города собственная генерация многоэтажек ощутимо разгрузила бы всю энергосистему.

Что происходит у соседей

Кыргызстан - не единственный в регионе, кто смотрит в сторону солнца. Казахстан лидирует в Центральной Азии по строительству крупных солнечных станций, но на крышах жилых домов их почти нет. Узбекистан активно помогает ставить панели в частном секторе, компенсируя часть затрат и выкупая излишки у населения, но специальных правил для многоэтажек там тоже пока не разработали. Таджикистан делает упор на гидроэлектростанции, а солнце использует в основном в далеких поселках. Туркменистан реализует лишь отдельные проекты, которые касаются промышленности и гособъектов.

Что дальше?

Первые шаги Кыргызстан уже сделал: в стране строятся крупные промышленные СЭС, обновляются строительные нормы. Однако следующий этап - создание простых и понятных правил для обычных многоэтажек - пока впереди.

На фоне растущего дефицита энергии пустующие крыши высоток могли бы стать отличным решением. Но для этого властям необходимо четко прописать правила: как управлять этим имуществом, как подключать его к сетям и как распределять выгоду между соседями. Опыт России показывает, что это возможно. Теперь вопрос в том, сделает ли Кыргызстан этот шаг следующим.