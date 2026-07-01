Государственный страховой щит Израиля – всё о Битуах Леуми

Зачем Израилю национальное страхование?

Представьте себе организацию, которая одновременно выплачивает пенсии, помогает безработным, поддерживает многодетные семьи и финансирует лечение тяжелобольных. В Израиле эту миссию выполняет Битуах Леуми в Израиле - главный социальный институт страны. Это не просто ведомство, а фундамент, на котором держится благополучие миллионов граждан и репатриантов.

Для человека, только что получившего израильское удостоверение личности, визит в Битуах Леуми становится обязательным ритуалом. От того, как будут оформлены документы, зависит не только право на ежемесячные пособия, но и возможность подключиться к системе государственной медицины. Без этого шага даже самый здоровый новоприбывший останется без страховки.

Какие социальные выплаты можно получить

Битуах Леуми покрывает практически все жизненные ситуации, когда человеку требуется поддержка государства. Перечень пособий впечатляет:

Инвалидность и уход - ежемесячные суммы для людей с серьёзными физическими нарушениями, а также надбавка на помощь в быту (одевание, гигиена, приготовление еды). Потеря трудоспособности из-за несчастного случая на рабочем месте - компенсация, размер которой зависит от степени утраты здоровья. Рождение ребёнка - разовая выплата плюс возмещение части заработка женщины, которая вынуждена была уйти на сохранение. Детские пособия - ежемесячная помощь на каждого ребёнка до 18 лет (около 160 шекелей), причём доход родителей не влияет на эту сумму. Дополнительно выделяются средства на учебные нужды. Потеря работы - пособие по безработице для тех, кто официально зарегистрирован в службе занятости, а также доплата до прожиточного минимума. Старость и вдовство - пенсионные выплаты, включая пособие по случаю потери кормильца. Особые категории - компенсации для резервистов ЦАХАЛа, сотрудников обанкротившихся фирм, жертв террористических актов, а также для Праведников народов мира и узников Сиона.

Сколько и кто платит в фонд

Закон требует от каждого постоянного жителя страны делать два обязательных отчисления: в сам Битуах Леуми (национальное страхование) и на медицинскую страховку. Величина взносов напрямую привязана к заработку и статусу занятости.

С начала 2026 года ставки выглядят так:

Наёмные работники с доходом ниже 60% от средней зарплаты по стране: 0,4% отчисляют в соцстрах и 3,1% - на здравоохранение (суммарно 3,5%). Если доход выше этого порога - ставки вырастают до 7% и 5% соответственно (итого 12%). Самозанятые и владельцы бизнеса: при низких доходах - 2,87% + 3,1% (всего 5,97%), при высоких - 12,83% + 5% (суммарно 17,83%). Граждане без официального заработка платят фиксированную сумму - 203 шекеля в месяц.

Регулярное перечисление этих денег открывает доступ ко всем социальным льготам и к полному объёму медицинских услуг в рамках обязательной "корзины здоровья".

Кого государство освобождает от платежей

Израильское законодательство предусматривает целый ряд исключений, при которых взносы можно не платить:

Новые репатрианты получают полугодовую "амнистию" после прибытия (при условии, что их доход не превышает 627 шекелей или они вовсе не работают). При оформлении пособия на проживание через Министерство алии и интеграции эту льготу можно продлить ещё на полгода.

Неработающие замужние женщины - если их мужья уже застрахованы в Битуах Леуми.

Действующие военнослужащие - за них взносы перечисляет Министерство обороны.

Студенты вузов - до окончания учёбы или до призыва на службу.

Люди, пожертвовавшие органы для трансплантации - они на 36 месяцев освобождаются от медицинской части взносов при соблюдении определённых условий.

Что значит "житель Израиля" и почему это критично

Центральное понятие для всей системы - статус резидента. Битуах Леуми считает таковым человека, чья жизнь сосредоточена именно в этой стране: он проводит здесь не менее 183 дней в год, его семья живёт рядом, он работает или учится, имеет бизнес или имущество. Именно резиденты обязаны платить взносы и имеют право на пособия.

Для новых репатриантов этот статус присваивается автоматически по факту въезда. Но если кто-то решает уехать обратно, не перенеся свой жизненный центр в Израиль, важно официально уведомить Битуах Леуми. Иначе во время отсутствия взносы продолжат начисляться, а вместе с ними - штрафы и пени.

Стоит запомнить: даже после отъезда Битуах Леуми продолжает считать человека резидентом в течение первых пяти лет. Если же вы находитесь за границей больше 183 дней в году, статус автоматически теряется - и вы больше не должны платить. Но и медицинская страховка перестаёт действовать.

Сильные и слабые стороны системы

Как и любой масштабный государственный механизм, израильское социальное страхование имеет свои плюсы и минусы.

Безусловные преимущества:

Льготный период для репатриантов - первые месяцы в стране проходят без финансовой нагрузки. Бесплатная медицина для всех застрахованных. Многообразие пособий - от поддержки материнства до пенсионного обеспечения. Быстрая реакция на кризисные ситуации - потеря работы, болезнь, инвалидность.

Обратная сторона:

Взносы обязательны даже для тех, кто не работает. Пенсионеры и люди с инвалидностью рискуют потерять выплаты, если пробудут за рубежом более трёх месяцев в году. Бюрократические сложности: иногда непросто доказать своё право на те или иные доплаты.

Как вести дела с Битуах Леуми

Для удобства клиентов создан онлайн-кабинет, где можно проверить задолженности, статус заявлений и историю платежей. Справочная служба работает по телефону *6050 или 04-8812345. При этом личные визиты в офисы возможны только три дня в неделю и исключительно по предварительной записи - стоит планировать своё время заранее.

Битуах Леуми - это не просто контора, а живой организм, который сопровождает израильтянина от рождения до старости. Разобраться в его хитросплетениях непросто, но знание основных правил сэкономит нервы, деньги и время. А главное - позволит вовремя получить ту помощь, на которую вы имеете полное право.