Государственный страховой щит Израиля – всё о Битуах Леуми

Представьте себе организацию, которая одновременно выплачивает пенсии, помогает безработным, поддерживает многодетные семьи и финансирует лечение тяжелобольных. В Израиле эту миссию выполняет Битуах Леуми в Израиле - главный социальный институт страны. Это не просто ведомство, а фундамент, на котором держится благополучие миллионов граждан и репатриантов.
Для человека, только что получившего израильское удостоверение личности, визит в Битуах Леуми становится обязательным ритуалом. От того, как будут оформлены документы, зависит не только право на ежемесячные пособия, но и возможность подключиться к системе государственной медицины. Без этого шага даже самый здоровый новоприбывший останется без страховки.
Битуах Леуми покрывает практически все жизненные ситуации, когда человеку требуется поддержка государства. Перечень пособий впечатляет:
Закон требует от каждого постоянного жителя страны делать два обязательных отчисления: в сам Битуах Леуми (национальное страхование) и на медицинскую страховку. Величина взносов напрямую привязана к заработку и статусу занятости.
С начала 2026 года ставки выглядят так:
Регулярное перечисление этих денег открывает доступ ко всем социальным льготам и к полному объёму медицинских услуг в рамках обязательной "корзины здоровья".
Израильское законодательство предусматривает целый ряд исключений, при которых взносы можно не платить:
Новые репатрианты получают полугодовую "амнистию" после прибытия (при условии, что их доход не превышает 627 шекелей или они вовсе не работают). При оформлении пособия на проживание через Министерство алии и интеграции эту льготу можно продлить ещё на полгода.
Неработающие замужние женщины - если их мужья уже застрахованы в Битуах Леуми.
Действующие военнослужащие - за них взносы перечисляет Министерство обороны.
Студенты вузов - до окончания учёбы или до призыва на службу.
Люди, пожертвовавшие органы для трансплантации - они на 36 месяцев освобождаются от медицинской части взносов при соблюдении определённых условий.
Центральное понятие для всей системы - статус резидента. Битуах Леуми считает таковым человека, чья жизнь сосредоточена именно в этой стране: он проводит здесь не менее 183 дней в год, его семья живёт рядом, он работает или учится, имеет бизнес или имущество. Именно резиденты обязаны платить взносы и имеют право на пособия.
Для новых репатриантов этот статус присваивается автоматически по факту въезда. Но если кто-то решает уехать обратно, не перенеся свой жизненный центр в Израиль, важно официально уведомить Битуах Леуми. Иначе во время отсутствия взносы продолжат начисляться, а вместе с ними - штрафы и пени.
Стоит запомнить: даже после отъезда Битуах Леуми продолжает считать человека резидентом в течение первых пяти лет. Если же вы находитесь за границей больше 183 дней в году, статус автоматически теряется - и вы больше не должны платить. Но и медицинская страховка перестаёт действовать.
Как и любой масштабный государственный механизм, израильское социальное страхование имеет свои плюсы и минусы.
Безусловные преимущества:
Обратная сторона:
Для удобства клиентов создан онлайн-кабинет, где можно проверить задолженности, статус заявлений и историю платежей. Справочная служба работает по телефону *6050 или 04-8812345. При этом личные визиты в офисы возможны только три дня в неделю и исключительно по предварительной записи - стоит планировать своё время заранее.
Битуах Леуми - это не просто контора, а живой организм, который сопровождает израильтянина от рождения до старости. Разобраться в его хитросплетениях непросто, но знание основных правил сэкономит нервы, деньги и время. А главное - позволит вовремя получить ту помощь, на которую вы имеете полное право.