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В России отчислили почти 400 студентов с аттестатами из Таджикистана

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- Светлана Лаптева
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В колледжах Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) РФ за первое полугодие 2026 года были отчислены 383 студента, поступившие на основании аттестатов о среднем образовании, выданных в Таджикистане. Об этом сообщили в правительстве региона.

Власти Югры проводят проверку успеваемости студентов, поступивших в учреждения среднего профессионального образования по документам об образовании, полученным за пределами России. Особое внимание уделено аттестатам, выданным в Таджикистане.

По данным региональных властей, часть представленных документов оказалась поддельной. Другие студенты были отчислены из-за академической неуспеваемости после завершения учебного года.

Как отметил директор департамента образования и науки Югры Алексей Дренин, работа со студентами, имеющими академические задолженности, продолжится в рамках летней сессии.

"Образовательные организации Югры сохраняют фокус на обеспечении высокого качества подготовки специалистов и соблюдении стандартов среднего профессионального образования", - заявил он.

В отношении студентов, использовавших поддельные документы об образовании, проводятся процессуальные мероприятия. По информации УМВД России по Югре, уже возбуждено около 50 уголовных дел, связанных с использованием фальшивых аттестатов.

При этом власти региона не уточняют, какое количество из 383 отчисленных студентов было исключено именно из-за поддельных документов, а сколько - по причине неудовлетворительной успеваемости.


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URL: https://www.vb.kg/459804
Теги:
вуз, Россия, Таджикистан
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