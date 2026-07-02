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В Бишкеке молодоженам предложили сажать именные деревья за деньги

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- Светлана Лаптева
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Мэрия Бишкека решила превратить озеленение столицы в новую романтическую традицию, запустив коммерческий проект для молодоженов. Теперь семейную жизнь предлагают начинать с посадки именного дерева, но за экологический сертификат придется выложить круглую сумму.

Стоимость услуги варьируется от 7,8 тыс. до 15,5 тыс. сомов. Итоговый ценник зависит от породы саженца (муниципалитет предоставляет исключительно жизнеспособные крупномеры) и выбранной локации - посадить дерево в престижном центральном парке будет дороже. Для тех, кто ищет оригинальный презент, предусмотрена система подарочных сертификатов: выкупить право на посадку могут родственники или друзья в качестве свадебного подарка.

Для старта кампании городские службы объявили акцию: первые пять пар, успевшие подать заявки, получат экологический сертификат и право выбора места абсолютно бесплатно.


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URL: https://www.vb.kg/459808
Теги:
молодежь, Бишкек, мэрия
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