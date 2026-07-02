Министр Исаматова: "У Кыргызстана большое будущее с сильной молодежью"

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров обозначил приоритетные государственные задачи по подготовке инженерных кадров и научным разработкам для технологического лидерства страны. По его словам, технологический суверенитет страны напрямую зависит от ее кадрового потенциала, существенную долю которого составляют технические специалисты. И, конечно, качеству их подготовки необходимо уделять самое пристальное внимание.

"Наша цель - преобразовать университеты в центры обучения, исследований и инноваций, которые поспособствуют переходу страны к экономике знаний", - отметил президент. Это, по его словам, объективная необходимость, обусловленная требованиями времени, рынка труда и стратегическими интересами государства, "мы обязаны укреплять это направление системно и без промедления".

И, как убедились представители СМИ во время "открытого кабинета" с министром науки, высшего образования и инноваций Гульзат Исаматовой, посетив крупнейшие университеты, Институт биотехнологий НАН, Инновационный центр, министерство старается действовать на опережение. Уже сегодня делается очень многое, чтобы высшая школа Кыргызстана стала более эффективной, уже сегодня ведется создание сети современных пространств с хорошо оснащенными учебными корпусами, лабораториями, комфортными общежитиями. А в числе стратегических инициатив министерства – трансформация основных направлений высших учебных заведений, особенно профориентации и сектора исследований и разработок.

"Сильная молодежь – сильная страна", - эта фраза совпадает с видением нашего министерства", - сказала Гульзат Исаматова перед началом пресс-тура под названием "открытый кабинет".

Достижения кыргызского биотеха

По дороге в Институт биотехнологий спрашиваю Гульзат Тыныбековну, почему наша молодежь не идет в науку.

"Это ошибочное мнение. Сейчас, наоборот, появляется иная тенденция. Будущие наши ученые почувствовали внимание государства к науке. И она пополняется молодыми креативными кадрами. Например, сотрудники Института биотехнологий НАН КР, в том числе молодые, проводят передовые исследования в Центральной Азии. Да вы сами сейчас в этом убедитесь", - ответила министр.

И действительно во всех трех лабораториях, которые мы посетили, под руководством мэтров науки работали молодые сотрудники. В лаборатории биотехнологии растений Сергей Хегай изучал результаты молекулярно-генетических исследований растений. Вообще это уникальная лаборатория, с которой давно работает Королевский ботанический сад.

"Задача нашей лаборатории – это сохранение уникальной дикорастущей флоры - эндемиков, редких исчезающих видов, в том числе хозяйственно ценных видов растений. У нас создан единственный банк данных по этим культурам, которые хранятся в двух температурных режимах – при минус 20 градусов и в жидком азоте при минус 196 градусов. Растения сохраняют свои исходные генетические свойства, - пояснила заведующая лабораторией, доктор биологических наук Анара Умралина.

По ее словам, они получили уникальные культуры, на основе которых можно производить препарат, способствующий уничтожению раковых клеток. Но ученые не могут пока продвинуть его, поскольку наша фармпромышленность к этому не готова. Поэтому они ищут инвесторов, которые бы дали ход их разработке. Они даже не заинтересованы в получении денег за это. Главное, чтобы все знали, что препарат получен из наших уникальных по своим свойствам растений.

Научный сотрудник лаборатории биотехнологий животных Асанкадыр уулу Искендер из числа перспективных молодых людей, подающих большие надежды в науке, рассказал, что на основе тканей, крови животных они проводят ДНК-исследования для разработки вакцин против опасных заболеваний. Причем, делается это в отличие от старых методик в течение нескольких часов вместо нескольких дней. Много проектов в лаборатории биотехнологий питания, которые осуществляют как своими силами, так и в сотрудничестве с зарубежными партнерами.

КНУ сохраняет позиции в мировом образовательном рейтинге

Посещение Кыргызского национального университета началось со знакомства с работой ситуационного центра, единственного пока в стране, открытого к столетию нашего флагмана образования.

"В чем значимость такого центра? Благодаря ему в реальном времени можно отследить весь учебный процесс, работу всех подразделений университета, вести общую координацию в целях безопасности, полностью исключатся коррупционные проявления, поскольку все становится прозрачно и открыто. Сейчас, например, студенты сдают государственный экзамен, и специалисты центра наблюдают за его ходом: нет ли каких-то нарушений как со стороны сдающих его, так и со стороны принимающих, - пояснила Гульзат Исаматова. – В каждом университете, министерстве должен быть такой центр".

"Мы получили новые серверы и к сентябрю будут подключены и все наши региональные центры в разных областях", - добавил ректор КНУ, профессор Догдурбек Чонтоев. По его словам, с работой ситуационного центра он познакомился в Казахском национальном университете аль-Фараби. Такой центр значительно укрепляет дисциплину и ответственность и студентов, и всех сотрудников вуза, а также, что очень важно сегодня, повышает уровень безопасности. Действительно все, что происходило в данный момент в аудиториях, было видно на экране мониторов, как говорится, невооруженным глазом.

Но главная гордость КНУ – это высочайшее качество подготовки молодых специалистов для страны по разным направлениям – техническим, гуманитарным, что высоко оценили в международном образовательном пространстве, снова включив университет в мировой рейтинг QS World University Rankings 2027. Как подчеркнула министр Исаматова, Кыргызстан сегодня сохраняет стабильное присутствие в мировом академическом пространстве. В рейтинге QS представлены пять университетов нашей страны. А это свидетельствует, что наша национальная система высшего образования развивается благодаря поддержке государства, укрепляются ее научный потенциал и конкурентоспособность на мировом уровне.

На вопрос VB.KG, какие новшества в системе высшего образования предусмотрены в предстоящем учебном году Гульзат Тыныбековна ответила:

"Много новшеств будет. Мы полностью переходим на цифровизацию высшего образования, внедряем искусственный интеллект в учебный процесс. Некоторые вузы договариваются о сотрудничестве с международными образовательными компаниями, покупают информационные ресурсы, необходимые для обучения студентов".

Для них создаются все условия как для обучения, так и для проживания. Сейчас строится по международным стандартам новый 16-этажный корпус, который строители обещают сдать в конце этого года. В нем, по словам министра, с первого по шестой этаж разместятся аудитории, рабочие зоны, столовая, фитнес-зал – все, что необходимо для обучения и полноценной жизни молодежи. Этажи - с седьмого по пятнадцатый займет студенческое общежитие. На шестнадцатом планируют открыть гостиницу для иностранных преподавателей и профессоров из ближнего и дальнего зарубежья, которые приезжают читать лекции.

Отечественный ChatGPT, беспилотники и солнечная электростанция на крыше КГТУ

В Кыргызском государственном техническом университете поразили известием о том, что к концу года у нас запустится новая языковая модель отечественного ChatGPT. Сейчас студенты, аспиранты и преподаватели КГТУ разрабатывают свой аналог модели. Партнерами выступают несколько зарубежных вузов. Как считают сотрудники кафедры автоматизации, ИИ и ротототехники, государство, которое само может производить робототехнику и разрабатывать модели ИИ, - это независимая технологическая страна. Поэтому университет готовит таких инженеров в области робототехники, ИИ и автоматизации.

"Сегодня технологии развиваются в трех направлениях – беспилотные летательные аппараты, аддиктивные технологии – 3D печать и лазерная резка с числовым программным управлением. Мы работаем во всех трех направлениях, которые дают студентам свободу в разработке и создании продуктов", - сказал VB.KG ректор университета Мирлан Чыныбаев.

В лаборатории по разработке беспилотных летательных аппаратов представителям СМИ показали модели своих отечественных дронов. Это - бренд университета. В этой лаборатории ведутся их проектные разработки, но есть цех и по сбору БПЛА. Как пояснил Нурсултан Турдубеков, заведующий лабораторией, они оказывают услуги по обслуживанию и поставке аппаратов для сельского хозяйства, геодезии и картографии, туризма и разрабатывают новые отечественные модели.

"В высшем образовании страны сегодня мы акцентируем внимание на практико-ориентированное обучение, чтобы не просто дать студенту теорию, а сразу погрузить его в деятельность, близкую к будущей профессии. В результате у него формируется не просто набор знаний, а компетентность - способность применять всё это на практике, решать реальные проблемы, проявлять инициативу и ответственность, - отметила министр. – Кстати, с этого года вводится новая программа обучения по разработке и внедрению БПЛА по направлению магистратура".

По ее словам, вуз имеет особый статус, у него есть возможность на законных основаниях в рамках акселерационных программ, студенческих стартапов, многих молодежных инициатив зарабатывать на своих продуктах. В чем убедилась воочию журналистская братия, поднявшись на крышу одного из корпусов университета, где находится площадка сетевой фокусной электростанции. На площади 1200 кв. метров установлено 150 солнечных панелей. Как рассказал VB.KG начальник управления науки министерства, кандидат технических наук Турукмен Жабудаев, это – первая в Кыргызстане солнечная электростанция, которая подключена к общей сети. Национальная электросеть покупает у вуза энергию по четыре с лишним сома. Университет заработал уже один миллион 370 тысяч сомов, которые пошли на его развитие. Обслуживают станцию сотрудники кафедры вместе со студентами. То есть одна из главных целей создания такой станции – это опять же практико-ориентированное обучение будущих специалистов.

Кроме того, на базе университета создан центр исследований и тренингов по возобновляемым источникам энергии, который сотрудничает с одним из ведущих институтов в этой области - швейцарским Булан институтом.

По словам ректора КГТУ Мирлана Чыныбаева, создание такого центра - важный шаг не только для университета, но и для страны в целом. "Сегодня мы выходим на новый уровень инженерного образования. Зеленая энергетика - это направление будущего, и наша задача - готовить специалистов, которые будут это будущее формировать. Центр создает реальные возможности для студентов осваивать современные технологии, развивать практические навыки и быть конкурентоспособными на международном уровне", - сказал он.

Центр притяжения ума, технологий и инноваций

Под впечатлением увиденного в КГТУ представители СМИ отправились в Инновационный центр министерства, который по праву можно назвать местом притяжения ума, технологий, инноваций и изобретательства, а заодно пообщались и с иностранными студентами из Индии, Китая, которые хотят получить образование в нашей стране. Сотрудники центра по приему иностранных студентов помогают им адаптироваться в нашей стране, консультируют по разным вопросам. Кстати, в Кыргызстане обучается более 45 тысяч молодых людей из-за рубежа.

Инновационный центр, судя по количеству увиденных нами молодых людей, является, без преувеличения, центром притяжения молодежи, в котором осуществляются исследовательские проекты, развиваются студенческие стартапы и акселерационные программы. Например, один из сотрудников центра завоевал первое место в международном фестивале в Азербайджане по управлению роботами с помощью ИИ. И таких талантов центре немало.

"С каждым годом растет количество молодых креативных ребят. В прошлом году мы профинансировали студенческие стартапы на восемь миллионов сомов, а теперь увеличиваем финансирование проектов до тридцати миллионов. В центре есть коворкинг- зона, куда студенты, молодые исследователи могут приходить и работать. Причем, нет никаких ограничений для креативной молодежи. Этот центр – оснащенная площадка, открытая для всех и всегда", - сказал VB.KG Чингиз Жантаев, директор Инновационного центра при Миннауки.

Двери министерского кабинета открыты допоздна

И, как бы подводя итог увиденному и услышанному за целый день, Гульзат Исаматова познакомила нас с Алиханом Абдыкаимовым. Талантливый парень выиграл стопроцентный грант – 426 тысяч долларов на обучение в одном из ведущих мировых исследовательских университетов – Карнеги университете. У Алихана уже есть свои разработки в области построения малых и средних ГЭС. Он даже получил патент. Учился в Японии, владеет японским и английским языками. "С такой талантливой молодежью у нашей страны большое будущее", - с гордостью сказала Гульзат Тыныбековна.

А затем у министра началось рабочее совещание по подготовке к приёмной кампании в вузы, к научно-практической конференции в рамках Всемирных игр кочевников, в работе которой примут участие ученые из 15 стран. Рассматривались также вопросы, касающиеся интеллектуальной собственности, запуска единой информационной системы образовательных платформ в сфере высшего образования и другие.

Но и после этого, несмотря на поздний час, кабинет Гульзат Тыныбековны по-прежнему был открыт: министру надо было посмотреть еще много документов. В лучшем случае его двери закроются в десятом часу вечера…