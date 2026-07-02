Дэвид Бекхэм заработает около 25 миллионов долларов во время ЧМ-2026

Бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм может заработать около 25 миллионов долларов на рекламных контрактах во время чемпионата мира по футболу 2026 года, несмотря на то, что не принимает участия в турнире в качестве игрока.

По информации Daily Mail, Бекхэм стал одним из самых узнаваемых лиц мирового первенства благодаря рекламным роликам, которые транслируются перед матчами, в перерывах между таймами, а также во время новых обязательных пауз на гидратацию. В рекламных кампаниях с его участием представлены ведущие мировые бренды из банковской, пищевой, пивоваренной и страховой отраслей.

Директор программы спортивного бизнеса Вашингтонского университета Патрик Рише отметил, что столь высокий доход отражает уникальную коммерческую привлекательность бывшего футболиста.

"Он зарабатывает около 25 миллионов долларов только благодаря рекламным кампаниям во время чемпионата мира. Это подтверждает его мировую узнаваемость, высокую рыночную ценность и способность эффективно представлять бренды самых разных категорий", - заявил Рише.

Одним из самых обсуждаемых нововведений чемпионата мира 2026 года стали обязательные трёхминутные паузы на гидратацию, которые проводятся в каждом матче. Международная федерация футбола (ФИФА) ввела эту меру для защиты здоровья игроков, учитывая высокие температуры в США, Канаде и Мексике - странах-хозяйках турнира.

Вместе с тем новые остановки стали дополнительной возможностью для размещения рекламы. По оценкам отраслевых экспертов, американская телекомпания Fox может получить более 250 миллионов долларов дохода от продажи рекламного времени во время этих пауз.

Нововведение вызвало неоднозначную реакцию среди болельщиков и специалистов. Одни считают гидратационные паузы необходимой мерой для обеспечения безопасности футболистов в условиях жары, другие полагают, что они нарушают темп игры и свидетельствуют о растущей коммерциализации крупнейшего футбольного турнира планеты.

Коммерческий успех Бекхэма также связывают с его статусом совладельца клуба "Интер Майами", что значительно укрепило его позиции на рынке Северной и Южной Америки. В сочетании с многолетними партнёрскими соглашениями с мировыми брендами и специальными рекламными кампаниями к чемпионату мира это позволяет 51-летнему англичанину оставаться одной из самых востребованных фигур в мировом спортивном маркетинге.

По мере того как чемпионат мира выходит на решающую стадию плей-офф, Дэвид Бекхэм может стать одним из главных финансовых победителей турнира, не проведя на поле ни одной минуты.