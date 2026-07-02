ЧМ-2026: Кейн побил рекорд Пеле, Бельгия прошла в овертайме

Ночь с 1 на 2 июля на чемпионате мира 2026 года отметилась серией драматичных матчей 1/16 финала, в которых решающую роль сыграли концовки встреч и дополнительное время.

Англия - ДР Конго 2:1

Гарри Кейн стал главным героем матча, оформив дубль во втором тайме (75-я и 86-я минуты) и обеспечив Англии волевую победу после раннего пропущенного гола.

Этот результат позволил Кейну превзойти легендарного Пеле по количеству голов на чемпионатах мира.

В 1/8 финала Англия сыграет с Мексикой.

Бельгия - Сенегал 3:2 (доп. время)

Сборная Бельгии совершила один из самых ярких камбэков турнира. Проигрывая большую часть матча, бельгийцы вернулись в игру в самой концовке: Лукаку забил на 86-й минуте, а Тилеманс сравнял счёт на 89-й.

В дополнительное время бельгийцы вырвали победу благодаря пенальти, реализованному на 120+5-й минуте, - это один из самых поздних голов в истории чемпионатов мира. В 1/8 финала Бельгия сыграет против США.

США - Босния и Герцеговина 2:0

Сборная США уверенно прошла в следующий раунд, забив по голу в каждом тайме и полностью контролируя ход встречи.