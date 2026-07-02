"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу

Алматинский "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана по футзалу сезона-2025/2026, обыграв в решающем, пятом матче финальной серии "Семей" со счётом 3:2 в дополнительное время.

Встреча, прошедшая в Семее, получилась напряжённой и равной. Уже в первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при счёте 1:1. Во втором тайме соперники снова по разу поразили ворота друг друга, переведя игру в овертайм.

Решающий момент наступил в первом экстра-тайме - Биржан Оразов забил победный гол и принёс "Кайрату" чемпионство.

Благодаря этой победе алматинский клуб выиграл финальную серию и стал чемпионом Казахстана второй сезон подряд. Для команды этот титул стал 22-м в истории.