Погода
$ 87.44 - 87.81
€ 99.12 - 100.07

"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футзалу

156  0
- Самуэль Деди Ирие
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Алматинский "Кайрат" завоевал титул чемпиона Казахстана по футзалу сезона-2025/2026, обыграв в решающем, пятом матче финальной серии "Семей" со счётом 3:2 в дополнительное время.

Встреча, прошедшая в Семее, получилась напряжённой и равной. Уже в первом тайме команды обменялись голами и ушли на перерыв при счёте 1:1. Во втором тайме соперники снова по разу поразили ворота друг друга, переведя игру в овертайм.

Решающий момент наступил в первом экстра-тайме - Биржан Оразов забил победный гол и принёс "Кайрату" чемпионство.

Благодаря этой победе алматинский клуб выиграл финальную серию и стал чемпионом Казахстана второй сезон подряд. Для команды этот титул стал 22-м в истории.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/459813
Теги:
Казахстан, футзал
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  