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В Нарынской области в ходе экологического рейда поймали браконьера

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- Виктория Гунгер
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В Нарынской области прошли масштабные рейды по пресечению нарушений природоохранного законодательства. В проверках приняли участие сотрудники Нарынского регионального управления Минприроды, представители Ат-Башинского районного общества охотников и военнослужащие.

Особое внимание инспекторы уделили пастбищам Ак-Сай-Арпа и Босого в Ат-Башинском районе. Там участники рейда провели разъяснительные беседы с местными жителями, чабанами и туристами, напомнив им о необходимости соблюдения экологических норм и бережного отношения к окружающей среде.

Не обошлось и без правонарушений. Во время проверки в ущелье близ села Оттук Нарынского района инспекторы выявили факт незаконной рыбалки - местный житель промышлял выловом рыбы с помощью запрещенных сетей. Нарушителем оказался житель села Орнок. В отношении него составлен протокол об административном правонарушении, наложен денежный штраф.

Министерство природных ресурсов, экологии и технического надзора Кыргызстана призывает граждан строго соблюдать экологическое законодательство и бережно относиться к природе региона.


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URL: https://www.vb.kg/459815
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