Региональное сотрудничество и борьба с терроризмом: ГКНБ – в ООН

Делегация Кыргызстана принимает участие в Неделе ООН по борьбе с терроризмом (CT Week) в г. Нью-Йорке, США. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

В рамках Недели ООН сотрудники Антитеррористического центра ГКНБ КР во главе с заместителем председателя - директором Антитеррористического центра ГКНБ генерал-майором Алишером Эрбаевым приняли участие в Четвертой конференции высокого уровня ООН для глав контртеррористических ведомств государств-членов (29-30 июня), 9-м пленарном заседании Генеральной Ассамблеи ООН по обзору Глобальной контртеррористической стратегии (1-2 июля), а также в различных сайд-ивентах на площадке Неделе ООН по борьбе с терроризмом.

"Участники подтвердили глобальную приверженность многостороннему подходу к борьбе с терроризмом, а также важность регионального сотрудничества и обмена лучшими практиками в реализации всех четырёх столпов Глобальной контртеррористической стратегии. Алишер Эрбаев отметил приверженность КР целям и принципам указанной стратегии. В своём заявлении он озвучил достигнутые Кыргызстаном результаты в сфере противодействия терроризму, защиты критической инфраструктуры и укрепления международного сотрудничества", - говорится в информации.

Также в ходе Недели ООН генерал-майор Алишер Эрбаев провел двустороннюю встречу с Александром Зуевым, исполняющим обязанности заместителя Генерального секретаря ООН по вопросам борьбы с терроризмом, руководителем Контртеррористического управления ООН.

Стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества, обмен опытом, техническую помощь и совместные инициативы в контексте предстоящей работы Кыргызстана в качестве непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027–2028 годы.